Скоро G20 будет делить "тушку" России: какой вероятный результат высмеянного выступления Лаврова в Индии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по праву заслужил титул "лучшего стендап-комика" во время выступления в Индии. Не скрывали улыбок даже те страны-участницы G20, которые до сих пор поддерживают страну-агрессора.
Об этом в эфире 24 Канала сказал политолог Николай Давидюк. Он отметил, что в российскую пропаганду уже никто не верит и совсем скоро саму Россию начнут делить по частям.
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Когда будут делить "тушку" России
Смех представителей сильнейших стран во время выступления Лаврова – это прямая демонстрация подлинного отношения к "российским подонкам", сказал Николай Давыдюк. Он достаточно четко охарактеризовал недалекое будущее страны-агрессора.
Это как раз демонстрация того, что скоро эти G20 будут собираться и делить "тушку" России, как в свое время собирались в немецких лесах и делили наследие фашистской Германии. Аналогичная история будет происходить здесь,
– заявил политолог.
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Почему возникла смехотворная реакция
По словам Николая Давидюка, Сергей Лавров ошибся аудиторией. А его нарративы рассчитаны совсем на другую публику.
"Он привык выступать на своих домашних заряженных аудиториях, где россияне сидят послушно головами-гривами кивают, но в то же время ничего не думают и не анализируют", – объяснил подробнее спикер.
Смеялись над выступлением главы российского МИД не только министры G20, часть которых поддерживает, другая не поддерживает Россию, а третья вообще пассивна, но и индусы, подчеркнул Николай Давидюк.
"Индусы, которые типа были крупнейшими партнерами и остаются – в 9 раз импорт вырос в Индии для обхода санкций для россиян, но даже они смеялись. Валялись и рвали животы по простой причине, что в российскую пропаганду никто не верит", – сказал очевидную причину политолог.
Он также добавил, что Россия пытается представить альтернативу Западу в плане экономики, но представляет только себя.
Что сказал Лавров: основное
- 3 марта в Нью-Дели прошла ежегодная многосторонняя конференция Raisina Dialogue. В этом году там выступал и Лавров. Он сказал, что Россия пытается остановить войну, она "была начата против них, используя украинцев". После участники в зале начали смеяться.
- Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в твиттере написал, что Лавров сегодня сочетает в себе клоуна, шута и бесчестного придурка.
- В свою очередь политолог Андрей Вигиринский отметил другую сторону медали этой истории – ряд стран продолжают иметь с Россией деловые отношения, покупая соответствующие сырьевые товары.