Скоро G20 будет делить "тушку" России: какой вероятный результат высмеянного выступления Лаврова в Индии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по праву заслужил титул "лучшего стендап-комика" во время выступления в Индии. Не скрывали улыбок даже те страны-участницы G20, которые до сих пор поддерживают страну-агрессора.

Об этом в эфире 24 Канала сказал политолог Николай Давидюк. Он отметил, что в российскую пропаганду уже никто не верит и совсем скоро саму Россию начнут делить по частям.

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Когда будут делить "тушку" России

Смех представителей сильнейших стран во время выступления Лаврова – это прямая демонстрация подлинного отношения к "российским подонкам", сказал Николай Давыдюк. Он достаточно четко охарактеризовал недалекое будущее страны-агрессора.

Это как раз демонстрация того, что скоро эти G20 будут собираться и делить "тушку" России, как в свое время собирались в немецких лесах и делили наследие фашистской Германии. Аналогичная история будет происходить здесь,

– заявил политолог.

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Почему возникла смехотворная реакция

По словам Николая Давидюка, Сергей Лавров ошибся аудиторией. А его нарративы рассчитаны совсем на другую публику.

"Он привык выступать на своих домашних заряженных аудиториях, где россияне сидят послушно головами-гривами кивают, но в то же время ничего не думают и не анализируют", – объяснил подробнее спикер.

Смеялись над выступлением главы российского МИД не только министры G20, часть которых поддерживает, другая не поддерживает Россию, а третья вообще пассивна, но и индусы, подчеркнул Николай Давидюк.

"Индусы, которые типа были крупнейшими партнерами и остаются – в 9 раз импорт вырос в Индии для обхода санкций для россиян, но даже они смеялись. Валялись и рвали животы по простой причине, что в российскую пропаганду никто не верит", – сказал очевидную причину политолог.

Он также добавил, что Россия пытается представить альтернативу Западу в плане экономики, но представляет только себя.

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