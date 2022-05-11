Представители пророссийских партий не смогут избираться на должности: Рада готовит проект закона

Верховная Рада готовит проект закона, который должен запретить представителям пророссийских партий избираться на какие-либо должности. Авторы закона объяснили, что война актуализировала вопросы очищения власти.

Соответствующую информацию сообщили в Голосе Украины 10 мая. То есть на 76-й день полномасштабной войны, которую Россия объявила против Украины.

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Рада готовит проект закона, чтобы пророссийские политики не могли избираться на должности

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об очищении власти от учредителей и членов антиукраинских политических партий" (№ 7318),

– говорится в сообщении.

Сообщили, что его цель – защита национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, российско-украинская война актуализировала вопросы очищения власти и публичного пространства от коллаборантов и предателей.

Авторами проекта закона выступили Оксана Савчук, Юлия Клименко, Наталья Пипа и другие народные депутаты.

Некоторые пророссийские нардепы работали на спецслужбы Кремля

Часть из них напрямую работали на спецслужбы россии, часть достигала политических и бизнес-интересов через спекуляции нарративами вражеской пропаганды, уменьшая обороноспособность государства.

– говорится в пояснительной записке.

Чтобы не допустить пророссийских людей к власти, проект закона предлагает – установить запрет для представителей этих партий в течение 10 лет занимать должности в :

государственных органах;

структурах местного самоуправления;

а также быть кандидатами на должности местных депутатов и народных депутатов и президента Украины.

В Украине уже запрещены пророссийские партии

14 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о приостановлении деятельности "Оппозиционной платформы – За жизнь", а также деятельности фракции ОПЗЖ в украинском парламенте.

21 апреля народные депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", деятельность которой приостановили, при Верховной Раде создали новую депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

Алексей Данилов отметил, что представителям ОПЗЖ нужно не переименовывать партию, а извиниться и покинуть парламент.

Кроме того, во время военного положения запретили деятельность "Партии Шария", "Государства", "Левой оппозиции", "Прогрессивной социалистической партии Украины", "Союза левых сил", "Социалистической партии Украины", "Социалистов", "Оппозиционного блока" , "Наших" и "Блока Владимира Сальдо"

3 мая Верховная Рада проголосовала за то, что в Украине будет запрещена деятельность партий, имеющих пророссийский характер. Депутаты Верховной Рады поддержали этот законопроект.

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