Відповідну інформацію повідомили у Голосі України 10 травня. Тобто на 76 день повномасштабної війни, яку Росія оголосила проти України.

Зауважте Рада заборонила діяльність проросійських партій

Рада готує проєкт закону, щоб проросійські політики не могли обиратись на посади

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо очищення влади від засновників та членів антиукраїнських політичних партій" (№ 7318),

– мовиться у повідомленні.

Повідомили, що його мета – захист національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України. Окрім того, російсько-українська війна актуалізувала питання очищення влади і публічного простору від колаборантів та зрадників.

Авторами проєкту закону виступили: Оксана Савчук, Юлія Клименко, Наталія Піпа та інші народні депутати.

Деякі проросійські нардепи працювали на спецслужби Кремля

Частина з них напряму працювали на спецслужби росії, частина досягала політичних та бізнес-інтересів через спекуляцію наративами ворожої пропаганди, зменшуючи обороноздатність держави,

– мовиться у пояснювальній записці.

Щоб не допустити проросійських людей до влади проєкт закону пропонує – встановити заборону для представників цих партій протягом 10 років обіймати посади у:

державних органах;

структурах місцевого самоврядування;

а також бути кандидатами на посади місцевих депутатів та народних депутатів та президента України.

В Україні вже заборонені проросійських партій

14 квітня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення щодо призупинити діяльність "Опозиційної платформи – За життя", а також діяльності фракції ОПЗЖ в українському парламенті.

21 квітня народні депутати від фракції "Опозиційна платформа – За життя", діяльність якої призупинили, при Верховній Раді створили нову депутатську групу "Платформа за життя та мир".

Олексій Данілов зазначив, що представникам ОПЗЖ треба не перейменовувати партію, а вибачитися і покинути парламент.

Окрім того, під час воєнного стану заборонили діяльність "Партії Шарія", "Держави", "Лівої опозиції", "Прогресивної соціалістичної партії України", "Союзу лівих сил", "Соціалістичної партії України", "Соціалістів", "Опозиційного блоку", "Наших" та "Блоку Володимира Сальдо".

3 травня Верховна Рада проголосувала за те, що в Україні буде заборонена діяльність партій, які мають проросійський характер. Депутати Верховної Ради підтримали цей законопроєкт.

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