Представителям компаний из России запретили посещать Европейский парламент

ЕС продолжает справедливо наказывать Россию за агрессию против Украины. Теперь представителям компаний государства-оккупанта не удастся попасть в здание Европейского парламента.

Об этом сообщила президент Европарламента Роберта Мецола в соцсетях. Она отметила, что ЕС остается сильным и непреклонным по отношению к стране-агрессорке.

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Нельзя разрешить россиянам распространять свою пропаганду, – Мецола

Мы не должны позволить россиянам распространять свою пропаганду и ложные, токсичные нарративы о вторжении в Украину,

– объяснила решение Мецола.

Отметим, что накануне с достаточно сенсационным предложением выступила вице-президент Европарламента Катарина Барли. Она призвала лишить Венгрии права голоса в ЕС. Ведь именно официальный Будапешт использует ситуацию в Украине и введение санкций против России для шантажа ради собственной выгоды.

Похожее предложение имел и у вицеканцлера Германии Роберта Габека. Он отметил, что принцип единодушия в Евросоюзе уже не работает. Это видно по поведению премьера Венгрии Виктора Орбана, блокировавшего нефтяное эмбарго.

Накануне ЕС все-таки согласовал 6 пакет санкций против России, – СМИ

2 июня журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил , что странам ЕС удалось согласовать 6 пакет санкций против России. Интересно, что из перечня подсанкционных исчез одиозный русский патриарх Кирилл. Опять же – это произошло по требованию именно Будапешта. В 6 пакете санкций – частичное нефтяное эмбарго. В частности, Евросоюз запретил поставки российского "черного золота" морским путем.

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Наказание за агрессию: коротко о последних санкциях против России

США ввели новые карательные ограничения против ряда яхт и нескольких воздушных транспортных средств, связанных как с самим Владимиром Путиным, так и с его приспешниками.

Также новые санкции против Москвы были анонсированы во Франции. По словам президента Эммануэля Макрона , их могут ввести против 80 российских олигархов.

Также Макрон заверил , что к концу 2022 года ЕС сократит экспорт нефти из России на 92%.

Важным шагом стало и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

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