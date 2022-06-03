Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Мецола в соцмережах. Вона зазначила, що ЄС залишається сильним та непохитним у ставленні до країни-агресорки

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Не можна дозволити росіянам поширювати свою пропаганду, – Мецола

Ми не повинні дозволити росіянам поширювати свою пропаганду та неправдиві, токсичні наративи про вторгнення в Україну,

– пояснила рішення Мецола.

Зазначимо, що напередодні з досить сенсаційною пропозицією виступила віцепрезидентка Європарламенту Катарина Барлі. Вона закликала позбавити Угорщину права голосу в ЄС. Адже саме офіційний Будапешт використовує ситуацію в Україні і введенням санкцій проти Росії для шантажу заради власної вигоди.

Схожу пропозицію мав і віцеканцлер Німеччини Роберт Габек. Він зазначив, що принцип одностайності в Євросоюзі вже не працює. Це видно по поведінці прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який блокував нафтове ембарго

Напередодні ЄС таки погодив 6 пакет санкцій проти Росії, – ЗМІ

2 червня журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що країнам ЄС вдалось погодити 6 пакет санкцій проти Росії. Цікаво, що з переліку підсанкційних зник одіозний російський патріарх Кирило. Знову таки – це відбулось на вимогу саме Будапешта. У 6 пакеті санкцій – часткове нафтове ембарго. Зокрема Євросоюз заборонив постачання російського "чорного золота" морським шляхом.

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Покарання за агресію: коротко про останні санкції проти Росії

США ввели нові каральні обмеження проти низки яхт та декількох повітряних транспортних засобів, вони пов'язані як з самим Володимиром Путіним, так і з його поплічниками.

Також нові санкції проти Москви анонсували у Франції. За словами президента Еммануеля Макрона, їх можуть ввести проти 80 російських олігархів.

Також Макрон запевнив, що до кінця 2022 року ЄС скоротить експорт нафти з Росії на 92%.

Важливим кроком стало і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

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