Представительницу псевдореспублики на Донбассе не допустили на Совбез, Небензя "плевал" ядом
"Представительницу" квазиреспублики в Донецкой области не пустили на заседание Совета безопасности ООН. Россия пыталась ее протолкнуть, а затем из-за этого устроила истерику.
Инцидент произошел 17 марта на заседании Совбез ООН. Россия представила Дарью Морозову якобы "гуманитарную активистку", которая должна была выступить с докладом, пишет 24 Канал.
Смотрите также В России только 2 пути: оба ведут к обнищанию
России не удалось протолкнуть представительницу боевиков на Совбез ООН
Россия пыталась протянуть на заседание Совбеза ООН так называемого "омбудсмена" квазиреспублики в Донецкой области Дарью Морозову.
Постпред России при ООН Василий Небензя "божился", что выступление Морозовой должно дать Совбезу якобы "представление о реальной" ситуации на Донбассе. Именно поэтому он подал предложение, чтобы представитель оккупационной "власти" выступила как "гуманитарная активистка".
Рассказывать она должна о "катастрофической гуманитарной ситуации" на Донбассе. Вот только Небензя все "забывает" сказать, что именно Россия виновата в бедах людей в Донецкой области, именно Кремль обстреливает их дома и уносит жизни.
Далее Небензя снова нес свои традиционные небылицы и убеждал, какая Дарья Морозова "помощница для граждан". Он также сказал, что участников Совбеза ООН "надо информировать". Однако ложь не помогла Небензе достичь своего.
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что она против участия представительницы россиян на оккупированной Донбассе в заседании Совбеза ООН.
Именно поэтому Штаты просили о процедурном голосовании по участию приспешницы россиян. В результате голосования:
- 4 страны хотели пригласить Морозову к выступлению. Среди них – Россия и Китай;
- 8 – выступили против;
- еще три страны – воздержались от голосования.
В конце концов, большинством голосов Морозову удалось не допустить на заседание Совбеза ООН, чтобы она и там не распространял пропаганду.
Постпред США Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты не будут предпринимать никаких попыток России легитимизировать заявленную ею оккупацию украинских территорий.
Украина хочет изгнать Россию из ООН
- Чтобы принять решение в Совбезе ООН, нужны 9 голосов, то есть согласие всех постоянных членов. Россия пользуется этим и регулярно выступает против, блокируя невыгодные для себя решения.
- В конце 2022 года украинское Министерство иностранных дел инициировало процесс исключения России из ООН.
- Ведь с точки зрения международного права неурегулированным остается вопрос статуса государства-члена ООН и постоянного члена Совета Безопасности ООН, которым пользуется Россия. Дело в том, что Ельцин при распаде Советского союза попросил подтвердить полномочия России в органах ООН и передать их от представителей СССР в ООН представителям России. Однако там есть еще много деталей, о которых можно прочитать за ссылкой.
- В начале февраля 2023 года МИД заявил, что уже привлек украинских и иностранных юристов-международников и разработал детальную аргументированную позицию о нелегитимности пребывания России в Совбезе ООН и ООН в целом и необходимости ее исключения. Подробнее читайте здесь.