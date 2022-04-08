Представительство ЕС вернется в Киев, вслед за нами последуют посольства, – Боррель

Через 44 дня после начала широкомасштабной войны России против Украины представительство Евросоюза возобновит работу в Киеве.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Наша делегация вернется в Киев. Это важное известие. Представительство ЕС в Украине будет. И я уверен, что за нами будут следовать посольства Евросоюза,

– сказал Боррель.

Также он подчеркнул, что Евросоюз будет помогать Офису генпрокурора Украины передавать доказательства российских зверств международному уголовному суду. Дипломат отметил, что европейские специалисты развернули все необходимое для этого оборудование в Украине.

Важная помощь от ЕС

Стране Евросоюза дополнительно выделят еще 500 миллионов евро на необходимое вооружение.

Вы сражаетесь за нас. И самое малое, что мы можем сделать – дать вам оружие,

– обратился Боррель к Владимиру Зеленскому.

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