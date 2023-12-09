Туман и гололед: в Киеве ненастье продержится до конца суток, важны оговорки
Источник:КГГА
В Киеве, 9 декабря, будет туманно. Водителей призывали быть осмотрительными. Также местами возможна гололедица.
Ненастье продержится до конца суток. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Смотрите также Снежить не повсюду: какой будет погода в Украине 9 декабря
"В ближайший час с содержанием до конца дня 9 декабря в Киеве туман, видимость 200 – 500 метров", – говорится в сообщении.
Предостережение водителям
Жителей столицы призвали быть внимательными при управлении транспортным средством в тумане. А также следовать советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Советы пешеходам
Также в КГГА дали несколько советов и для пешеходов, прежде всего, стоит одеть светоотражающие элементы – фликеры, которые сделают вас более заметными для водителей во время тумана, а также в темное время суток.
Синоптики прогнозируют на дорогах местами гололедицу. Коммунальные службы продолжают обрабатывать дороги противогололедными средствами и убирать снег, добавили в ведомстве.
Погода в Украине
- По данным Укргидрометцентр, в юго-восточной части страны ожидают дождь и мокрый снег, гололедица; в северо-восточных областях снег; на остальной территории без осадков.
- На большей части территории страны на дорогах кое-где гололедица; в западных и северных областях ночью и утром местами туман.
- Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий уже с 11 декабря. Именно тогда в нашу страну придут настоящие зимние метели.