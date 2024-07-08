Предварительно, 10 погибших: россияне попали в промышленное предприятие в Кривом Роге

Утром, 8 июля, российские захватчики коварно ударили по Кривому Рогу. К сожалению, есть информация о погибших и пострадавших.

Отмечается, что в городе есть несколько попаданий. Под ударом оказалось промышленное предприятие.

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Какие последствия разрушений в Кривом Роге

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что российские захватчики совершили массированную атаку по городу. По его словам, есть информация сразу о нескольких попаданиях, в том числе по административному зданию промышленного предприятия.

Идет ликвидация последствий. Предварительно 10 погибших, 31 раненый уже находится в больнице, из них 10 тяжелых,

– говорится в сообщении.

Как уточнил начальник военной администрации, на местах попадания работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения. Точные детали по поводу раненых и жертв выясняют, информация о масштабах повреждений очевидно будет обнародована впоследствии.