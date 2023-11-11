Предварительно – отработала ПВО, – Кличко о взрывах в Киеве

Утром в Киеве перед тревогой раздались взрывы. Мэр Виталий Кличко написал о работе противовоздушной обороны.

Взрывы в городе услышали ориентировочно в 8 утра 11 ноября. Людей призывают находиться в укрытиях.

Смотрите также В ряде областей была воздушная тревога: оккупанты вторично за ночь запускали "Шахеды"

Какие последствия атаки врага на Киев

Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы. По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике,

– заявил Кличко.

По его словам, тревога продолжается, поэтому он призвал людей находиться в укрытиях.

Кстати, глава Офиса Президента написал, что нельзя публиковать фото и видео работы ПВО. Ведь за это предусмотрена ответственность.

"Напоминаю об этом тем, кто решил сбрасывать их в разные каналы или соцсети для публикации", – предупредил Андрей Ермак.

Ориентировочно в 8:25 11 ноября в Киевской областной военной администрации заверили, что в регионе продолжается воздушная тревога и работали силы ПВО.

Позаботьтесь о собственной безопасности – находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги! Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– попросили у ОВА.

Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами