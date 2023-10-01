Предварительно стороны вмешательства не было: мэр Надворной о взрыве нефтепровода на Прикарпатье

Правоохранители устанавливают обстоятельства пожара на нефтепроводе в селе Стрымба в Ивано-Франковской области. Там 30 сентября произошла утечка нефтепродуктов.

О пожаре в селе Стрымба стало известно в воскресенье 30 сентября. Сначала СМИ сообщили, что это взрыв газопровода, но в ГСЧС уточнили: произошла утечка нефтепродуктов из нефтепровода.

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Что известно на данный момент

Глава Надвирнянской общины Зиновий Андрийович назвал ЧП на Прикарпатье чрезвычайной ситуацией объектового уровня, то есть такой, которая разворачивается на территории объекта или на самом объекте и последствия которой не выходят за пределы объекта или его санитарно-защитной зоны.

Ситуация локализована, химреагенты и сорбенты помогли убрать нефть, которая впиталась в почву и воду. Через несколько дней вода уже должна быть пригодна к использованию, говорит Андрийович.

Он приехал на место возгорания спустя десять минут после его начала. Говорит: это была огненная ловушка, масштабы которой впечатляют. Возможно, причиной утечки нефтепродуктов стала небрежность или балансодержатель не проконтролировал должным образом нефтепровод во время обхода, возможно, произошла разгерметизация. Точную причину инцидента определят эксперты и правоохранители. Пока известно, что какого-то постороннего вмешательства не было.

Какой ущерб от пожара

Частные домовладения почти не пострадали. Огненная волна разрушила в первую очередь зеленые насаждения, она шла по руслу реки Стрымба. Ущерба немного, главное – позаботиться о жизни больных,

– сообщил глава Надвирнянской общины.

Восстановление тех частных домовладений и хозяйственных построек, которые все же повреждены, он обещает взять на контроль.

В каком состоянии люди

Пострадавших доставили в Надвирнянскую центральную районную больницу, там им провели инфузионную терапию, то есть ввели в вену раствор для восстановления дефицита объема циркулирующей крови, и передали пациентов в областную клиническую больницу. Пострадали двое детей и трое взрослых, детей перевели в ожоговый центр. Если людям станет хуже – их отправят во Львов или даже за границу.

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