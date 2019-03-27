Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Эфиопии представят на этой неделе, – AP

Следователи, которые выясняют причины авиакатастрофы в Эфиопии, намерены на этой неделе опубликовать предварительный отчет. Журналисты агентства Associated Press ознакомились с текстом отчета.

По словам представитель Министерства транспорта Эфиопии о предварительных выводах следователей объявит чиновник высокого ранга этой африканской страны. Агентство отмечает, что на вынесение окончательного решения о причинах катастрофы могут потребоваться месяцы.

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Из текста выступления исполняющего обязанности главы Федерального авиационного управления США Дэниэла Элуэлл следует, что он сообщит законодателям о том, что в Федеральном управлении авиации пока рассматривают предложения Boeing по обновлению программного обеспечения и материалов для обучения пилотов. Элуэлл, как ожидается, ответит на вопросы законодателей в среду.

Напомним, что анализ данных с бортовых самописцев самолета Boeing 737 Max 8, который потерпел крушение в Эфиопии, подтвердил сходство этой аварии с авиакатастрофой такого же лайнера в Индонезии, которая произошла в конце октября прошлого года.

Что не так с Boeing 737 MAX?10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. Погибли 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа. Самолет упал через 6 минут после взлета.



Это уже вторая катастрофа Boeing 737-8 Max за последние 5 месяцев. 29 октября 2018 самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. Тогда погибли 189 человек – 8 членов экипажа и 181 пассажир.



Причину катастрофы подозревают в неправильной настройке датчика угла, передавал на бортовой компьютер ложную информацию о состоянии носу самолета относительно линии горизонта.