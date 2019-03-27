06:44
27 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Орейро збуватиме наркотики у Росії. Божевільні ідеї Рогозіна
      Вєсті Кремля
      20:27, 26 березня
      Вєсті.UA: Порошенко відрікся від свого кума. Прозріння Вілкула
      Вєсті.UA
      19:52, 26 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Попередній звіт про причини авіакатастрофи в Ефіопії представлять на цьому тижні, – AP

      41 Читать новость на русском
      Boeing 737 MAX
      Boeing 737 MAX / Фото з відкритих джерел

      Слідчі, які з'ясовують причини авіакатастрофи в Ефіопії, мають намір на цьому тижні опублікувати попередній звіт. Журналісти агентства Associated Press ознайомилися з текстом звіту.

      За словами представник Міністерства транспорту Ефіопії про попередні висновки слідчих оголосить чиновник високого рангу цієї африканської країни. Агентство констатує, що на винесення остаточного рішення щодо причин катастрофи можуть знадобитися місяці.

      Читайте також: Смоленська катастрофа: експерти з Британії виявили тротил на уламках літака Качинського

      З тексту виступу виконуючого обов'язки глави Федерального авіаційного управління США Деніела Елуелла випливає, що він повідомить законодавців про те, що у Федеральному управлінні авіації поки розглядають пропозиції Boeing щодо оновлення програмного забезпечення та матеріалів для навчання пілотів. Елуелл, як очікується, відповість на питання законодавців в середу.

      Нагадаємо, що аналіз даних з бортових самописців літака Boeing 737 Max 8, який зазнав катастрофи у Ефіопії, підтвердив схожість цієї аварії з авіакатастрофою такого ж лайнера у Індонезії, яка сталася в кінці жовтня минулого року.

      Що не так із Boeing 737 MAX?10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. Загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу. Літак упав через 6 хвилин після зльоту.

      Це вже друга катастрофа Boeing 737-8 Max за останні 5 місяців. 29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. Тоді загинули 189 людей – 8 членів екіпажу і 181 пасажир. Причину катастрофи підозрюють у неправильному налаштуванні датчика кута, що передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носу літака щодо лінії горизонту.

      blog_ava
      Чи стала смертельна ДТП з мажорами в Одесі результатом вуличних перегонів: коментар свідка
      сьогодні
      1236
      Теги: авіація Жертви Новини США Африка
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 26 березня: закордонні паспорти Росії для українців, Зайцева оскаржила вирок суду
      26 березня , 22:09 Головні новини 26 березня: закордонні паспорти Росії для українців, Зайцева оскаржила вирок суду
      2636
      Як люди тікають з "ЛНР" на територію України: дивіться відео
      26 березня , 22:00 Як люди тікають з "ЛНР" на територію України: дивіться відео
      Повернись живим 1569
      Путін піде, але Захід хай не радіє, – Atlantico
      26 березня , 21:02 Путін піде, але Захід хай не радіє, – Atlantico
      Світові Медіа 2285
      Що пишуть кандидати у президенти в соцмережах і як це впливає на рейтинги
      26 березня , 19:01 Що пишуть кандидати у президенти в соцмережах і як це впливає на рейтинги
      Світлана Попова 1575
      Фукс, Гладковський і всі-всі-всі. Схеми олігарха виявилися частиною афер в "Укроборонпромі"
      26 березня , 18:49 Фукс, Гладковський і всі-всі-всі. Схеми олігарха виявилися частиною афер в "Укроборонпромі"
      682
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук