Попередній звіт про причини авіакатастрофи в Ефіопії представлять на цьому тижні, – AP

Слідчі, які з'ясовують причини авіакатастрофи в Ефіопії, мають намір на цьому тижні опублікувати попередній звіт. Журналісти агентства Associated Press ознайомилися з текстом звіту.

За словами представник Міністерства транспорту Ефіопії про попередні висновки слідчих оголосить чиновник високого рангу цієї африканської країни. Агентство констатує, що на винесення остаточного рішення щодо причин катастрофи можуть знадобитися місяці.

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З тексту виступу виконуючого обов'язки глави Федерального авіаційного управління США Деніела Елуелла випливає, що він повідомить законодавців про те, що у Федеральному управлінні авіації поки розглядають пропозиції Boeing щодо оновлення програмного забезпечення та матеріалів для навчання пілотів. Елуелл, як очікується, відповість на питання законодавців в середу.

Нагадаємо, що аналіз даних з бортових самописців літака Boeing 737 Max 8, який зазнав катастрофи у Ефіопії, підтвердив схожість цієї аварії з авіакатастрофою такого ж лайнера у Індонезії, яка сталася в кінці жовтня минулого року.

Що не так із Boeing 737 MAX?10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. Загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу. Літак упав через 6 хвилин після зльоту.



Це вже друга катастрофа Boeing 737-8 Max за останні 5 місяців. 29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. Тоді загинули 189 людей – 8 членів екіпажу і 181 пасажир. Причину катастрофи підозрюють у неправильному налаштуванні датчика кута, що передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носу літака щодо лінії горизонту.