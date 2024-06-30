"Она обречена": оппозиционер предположил, кто из дочерей может заменить Путина

Российский диктатор Владимир Путин понимает, что "часы тикают" и вскоре он не сможет занимать пост президента России. Через "систему гарантий" его родственники, возможно, даже дочери, могут стать его преемниками.

Писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов рассказал 24 Каналу, что такой сценарий уже давно известен в кулуарах. Дочери Путина стали чрезвычайно влиятельными, особенно это касается Екатерины.

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Почему правление Екатерины будет коротким

Мурзагулов отметил, что Екатерина Путина всеми командует в Кремле. Имеет связь с новоизбранным главой министерства обороны России Андреем Белоусовым. Об этом же сама заявляла на форуме в Питере.

То есть она открыто гордится, что "я никто, и зовут меня никак. Я простая девушка, но дружу с Андреем Белоусовым и многими другими. Я выступаю, а вы все заглядываете мне в рот, потому что знаете, кто я такая. Несмотря на то, что, по мнению Путина, я всего лишь "эта женщина",

– сказал писатель.

О ее сестре, Марии Путину, многие рассказывали как о приличном человеке, как о чудо. Она жила в Европе, была замужем за голландцем и счастлива в статусе "среднего европейского бюргера". Мария никуда не рвалась, ей нравилось заниматься наукой.

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Однако "папочка" начал войну против Украины, из-за чего ей пришлось вернуться в Россию и стать на сторону путинского режима, выполняя все задачи. Учитывая психотип Марии, по мнению Мурзагулова, она не сможет стать преемницей Путина.

Зато о ее сестре в кулуарах говорят, что "это наша будущая царица". "Красота" этой ситуации в том, что ничего у Путина с этим не получится, он просто не успеет. Его ненавидят слишком много людей во всем мире – и внутри России, и вне ее,

– подчеркнул публицист.

"Огромная очередь стоит, чтобы снести голову любому преемнику Путина, когда он попытается передать власть. Если Путина не будет в живых, я не завидую этой Екатерине. Это будет короткое правление. Его попытка очевидна, но она обречена", – констатировал он.