Письменник, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов розповів 24 Каналу, що такий сценарій уже давно відомий в кулуарах. Дочки Путіна стали надзвичайно впливовими, особливо це стосується Єкатєріни.

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Чому правління Єкатєріни буде коротким

Мурзагулов зазначив, що Єкатєріна Путіна усіма командує в Кремлі. Має зв'язок з новообраним головою міністерства оборони Росії Андрєєм Бєлоусовим. Про це ж сама заявляла на форумі в Пітері.

Тобто вона відкрито пишається, що "я ніхто, і звуть мене ніяк. Я проста дівчина, але дружу з Андрєєм Бєлоусовим та багатьма іншими. Я виступаю, а ви всі заглядаєте мені в рот, бо знаєте, хто я така. Попри те, що, на думку Путіна, я всього лише "ця жінка",

– сказав письменник.

Про її сестру, Марію Путіну, чимало людей розповідали як про пристойну людину, як на диво. Вона жила у Європі, була заміжньою за голландцем та щасливою у статусі "середнього європейського бюргера". Марія нікуди не рвалася, їй подобалося займатися наукою.

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Проте "папочка" розпочав війну проти України, через що їй довелося повернутися у Росію й стати на бік путінського режиму, виконуючи усі завдання. З огляду на психотип Марії, на думку Мурзагулова, вона не зможе стати наступницею Путіна.

Натомість про її сестру в кулуарах кажуть, що "це наша майбутня цариця". "Краса" цієї ситуації у тому, що нічого в Путіна з цим не вийде, він просто не встигне. Його ненавидять занадто багато людей у всьому світі – і всередині Росії, і поза нею,

– наголосив публіцист.

"Величезна черга стоїть, щоб знести голову будь-якому наступнику Путіна, коли він спробує передати владу. Якщо Путіна не буде в живих, я не заздрю цій Єкатєріні. Це буде коротке правління. Його спроба очевидна, але вона приречена", – констатував він.