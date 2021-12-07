Преемник Меркель предупредил о неприемлемости новой угрозы России в отношении Украины

Будущий немецкий канцлер Олаф Шольц выразил обеспокоенность из-за ситуации с российскими войсками на границе Украины. Он предупредил о неприемлемости новой угрозы со стороны Москвы.

Такое заявление Шольц сделал во время пресс-конференции 7 декабря, которая состоялась после подписания коалиционного соглашения.

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Шольц прокомментировал возможную агрессию Москвы в отношении Киева

Будущий глава немецкого правительства отметил, что безопасность и сотрудничество в Европе предусматривают принципы, которые были согласованы в рамках политики разрядки и которые продолжают действовать до сих пор.

Это предполагает и неприкосновенность границ. Очень важно, чтобы никто не листал учебники истории, чтобы иметь возможность перекроить границы,

– заявил Шольц.

Он подчеркнул, что за перемещением российских войск на границе с Украиной с большой обеспокоенностью наблюдают как Германия, так и Европа в целом, а также США.

"Поэтому должно быть понятно, что ситуация станет неприемлемой, если там возникнет угроза для Украины", – пояснил политик. По словам Шольца, эту же позицию во время разговора с Владимиром Путиным выскажет и Джо Байден.

Запланированный разговор Байдена и Путина: что известно

Белый дом и Кремль ранее подтвердили, что разговор лидеров США и России в формате видеовстречи состоится 7 декабря.

Перед видеоконференцией с российским президентом Джо Байден обсудил ситуацию на границе Украины с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании.

Американские СМИ сообщают, что в случае военного вторжения России обсуждается возможное введение жестких санкций, вплоть до отключения платежной системы SWIFT.

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Парламент Германии планирует утвердить Олафа Шольца новым канцлером вместо Ангелы Меркель 8 декабря.