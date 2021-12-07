Таку заяву Шольц зробив під час пресконференції 7 грудня, яка відбулася після підписання коаліційної угоди.

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Шольц прокоментував можливу агресію Москви щодо Києва

Майбутній глава німецького уряду зазначив, що безпека та співпраця в Європі передбачають принципи, які були узгоджені в межах політики розрядки і які продовжують діяти й досі.

Це передбачає і недоторканність кордонів. Дуже важливо, щоб ніхто не перегортав підручники історії, аби мати можливість перекроїти кордони,

– заявив Шольц.

Він наголосив, що за переміщенням російських військ на кордоні з Україною з великою стурбованістю спостерігають як Німеччина, так і Європа загалом, а також США.

"Тому має бути зрозуміло, що ситуація стане неприйнятною, якщо там виникне загроза для України", – пояснив політик. За словами Шольца, цю ж позицію під час розмови з Володимиром Путіним висловить і Джо Байден.

Зверніть увагу! Парламент Німеччини планує затвердили Олафа Шольца новим канцлером замість Ангели Меркель 8 грудня.

Запланована розмова Байдена та Путіна: що відомо

Білий дім і Кремль раніше підтвердили, що розмова лідерів США та Росії у форматі відеозустрічі відбудеться 7 грудня.

Перед відеоконференцією з російським президентом Джо Байден обговорив ситуацію на кордоні України із лідерами Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії.

Американські ЗМІ повідомляють, що у випадку військового вторгнення Росії обговорюється можливе впровадження жорстких санкцій, аж до відключення платіжної системи SWIFT.

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