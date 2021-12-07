Таку заяву Шольц зробив під час пресконференції 7 грудня, яка відбулася після підписання коаліційної угоди.
Читайте також У Німеччині вважають, що Україну треба взяти до ЄС, але не до НАТО
Шольц прокоментував можливу агресію Москви щодо Києва
Майбутній глава німецького уряду зазначив, що безпека та співпраця в Європі передбачають принципи, які були узгоджені в межах політики розрядки і які продовжують діяти й досі.
Це передбачає і недоторканність кордонів. Дуже важливо, щоб ніхто не перегортав підручники історії, аби мати можливість перекроїти кордони,
– заявив Шольц.
Він наголосив, що за переміщенням російських військ на кордоні з Україною з великою стурбованістю спостерігають як Німеччина, так і Європа загалом, а також США.
"Тому має бути зрозуміло, що ситуація стане неприйнятною, якщо там виникне загроза для України", – пояснив політик. За словами Шольца, цю ж позицію під час розмови з Володимиром Путіним висловить і Джо Байден.
Запланована розмова Байдена та Путіна: що відомо
- Білий дім і Кремль раніше підтвердили, що розмова лідерів США та Росії у форматі відеозустрічі відбудеться 7 грудня.
- Перед відеоконференцією з російським президентом Джо Байден обговорив ситуацію на кордоні України із лідерами Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії.
- Американські ЗМІ повідомляють, що у випадку військового вторгнення Росії обговорюється можливе впровадження жорстких санкцій, аж до відключення платіжної системи SWIFT.
Новий канцлер і коаліція: Німеччина міняє ставлення до Росії та України – дивіться відео