Кандидатов много: кто может стать преемником Путина

Режим российского диктатора Владимира Путина постепенно ослабевает. Вполне может случиться момент, когда местные элиты попытаются отстранить его от власти.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. По его словам, это может произойти после дальнейших успехов Вооруженных Сил Украины на фронте. Когда российская элита поймет, что все идет к катастрофе, они попытаются что-нибудь сделать.

К теме Не Куба, а Судан: что ждет Россию из-за конца сверхприбылей и войны всех против всех

Путин часто теряется во время успешных действий со стороны ВСУ. Стоит вспомнить Харьковскую операцию, когда диктатор просто "засунул голову в песок". Он делал вид, что ничего не происходит и даже никак не смог прокомментировать контрнаступление украинской армии.

Смотрите разговор с Аббасом Галлямовым на ютубе 24 Канала

Кто может быть преемником Путина

Как подчеркнул Галлямов, во время нового контрнаступления ВСУ Путин точно опять-таки растеряется. Тогда и элиты могут действовать. Сначала они попытаются договориться. Однако следует помнить, что их цель – не справедливость, а сохранение действующего режима.

В этот момент Путина не нужно будет бить по голове. Они просто придут и скажут: "ВВ, что будем делать? Плохая ситуация". Когда Путин разведет руками, они предложат собственный план. И попытаются убедить его привести преемника и уйти,

– отметил Галлямов.

По его мнению, преемником Путина могут быть многие из действующего режима. Главное для них, чтобы они не были достаточно токсичны для Украины и международного сообщества. Поэтому к власти могут попытаться довести премьер-министра Михаила Мишустина или мэра Москвы Сергея Собянина.

Украина готовит контрнаступление: коротко