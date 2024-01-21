Преемник Владимира Путина может как продолжать его кровожадную политику, так и остановить ее. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов.

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Прекращение войны возможно

Башни Кремля активно ведут борьбу за власть, хотя не всегда выносят ее в публичную плоскость. Преемником Владимира Путина может быть человек из его окружения, однако это не гарантированно означает продолжение войны в Украине.

Если "башня" будет разумной, то скажет, что Путин был величайшим предателем русской нации, русофобом, уничтожившим более 300 тысяч россиян на войне, убившему экономику России, перессорившись со всеми и тому подобное. На него повешают все и скажут, что России все это не нужно,

– отметил Сергей Жирнов.

Новый человек в должности президента может действительно обвинить Путина во всех грехах, как в свое время это сделал Михаил Хрущев, рассказав о культе личности Иосифа Сталина и его последствиях. Чтобы хоть как-то отбелить репутацию России, новые власти могут также внедрять "антивоенную политику" по крайней мере на первое время.

В это понятие прежде всего войдут все последствия после поражения на войне с Украиной – возвращение территории, репарации, наказание военных преступников. Можно вполне предположить, что Запад с радостью простит Россию, когда почувствует, что угроза спала.

"Это очень просто сделать, если объяснить. Людей, помешавшихся на войне, вроде Гиркина, Дугина, Малофеева, где-то 5 – 10%. Вопрос лишь в том, как это хорошо подать", – подчеркнул Жирнов.

Альтернативный вариант

В то же время, описанный выше сценарий является лишь одним из возможных. По всей вероятности и то, что преемник Путина выступит за продолжение агрессии в Украине и не только.

Не исключаю такой вариант, что люди типа Николая Патрушева (секретарь Совбеза России – 24 Канал) абсолютно зациклены идиоты, такие же как и Путин. Эта глупая башня Кремля может сказать, что будет продолжать войну. Но для нее война будет проиграна точно так же, как и для Путина,

– подытожил Жирнов.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Channel 4 News подчеркнул, что России не нужен мир в Украине. Владимир Путин в дальнейшем хочет оккупировать все наше государство, поэтому его нужно остановить.

Война в Украине продолжается