Российская элита дистанцируется от войны: Цимбалюк назвал вероятных преемников Путина

Часть российской политической верхушки начала активно дистанцироваться от милитаристской риторики и создавать себе имидж мирных управленцев. На этом фоне западные аналитики уже составили список чиновников, которые потенциально способны захватить власть в стране-агрессоре.

Как рассказал в эфире "24 Канала" журналист Роман Цимбалюк, американское издание Washington Post выделяет сразу семь таких лиц. Среди них оказались Михаил Мишустин, Алексей Дюмин, Дмитрий Патрушев, Борис Ковальчук, Денис Мантуров, Сергей Собянин и Сергей Кириенко.

Игра в сильных хозяйственников

Западные СМИ обратили внимание на эту тему из-за заметного изменения поведения некоторых топ-чиновников. Наиболее ярко это демонстрирует мэр Москвы Сергей Собянин, который публично выстраивает образ условного управленца, которого интересуют только дороги и школы.

"Главный посыл таков: к черту НАТО и войну, мы – надежные хозяйственники, заботимся о дорогах и школах",

– Цимбалюк.

По его словам, на Западе это прекрасно замечают, ведь там предпочли бы иметь дело с теми, кто укладывает плитку, а не запускает ракеты по соседним государствам. В своих интервью московский мэр даже пытается обосновать, почему столице вредно переходить на военные рельсы. Однако эксперт подчеркивает, что, несмотря на такую публичную маскировку, все эти представители верхушки остаются соучастниками преступлений и неотъемлемой частью агрессивной системы.

К слову. Полную версию интервью с Романом Цимбалюком читайте на сайте 24 Канала по ссылке.

Напомним, ранее мы писали, что российская элита уже готовится к скрытой мобилизации после завершения так называемых выборов. Подробнее о том, как на это отреагирует население, читайте в материале. Также эксперты отмечают, что внутренний раскол в Кремле заставляет чиновников развивать собственные бренды.