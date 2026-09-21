Як розповів в ефірі 24 Каналу журналіст Роман Цимбалюк, американське видання Washington Post виділяє одразу сім таких осіб. Серед них опинилися Михайло Мішустін, Олексій Дюмін, Дмитро Патрушев, Борис Ковальчук, Денис Мантуров, Сергій Собянін та Сергій Кирієнко.

Гра в міцних господарників

Західні медіа звернули увагу на цю тему через помітну зміну поведінки деяких топчиновників. Найбільш яскраво це демонструє мер Москви Сергій Собянін, який публічно вибудовує образ умовного управлінця, якого цікавлять лише дороги та школи.

"Головний посил такий: бог з ним, з НАТО і війною, ми – міцні господарники, дбаємо про дороги та школи",

– Цимбалюк.

За його словами, на Заході це чудово помічають, адже там воліли б мати справу з тими, хто перекладає плитку, а не запускає ракети по сусідніх державах. У своїх інтерв'ю московський мер навіть намагається аргументувати, чому столиці шкідливо переходити на воєнні рейки. Проте експерт наголошує, що попри таке публічне маскування, усі ці представники верхівки залишаються співучасниками злочинів та невіддільною частиною агресивної системи.

До слова. Повну версію інтерв'ю з Романом Цимбалюком читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російська еліта вже готується до прихованої мобілізації після завершення так званих виборів. Детальніше про те, як на це реагуватиме населення, читайте у матеріалі. Також експерти зазначають, що внутрішній розкол у Кремлі змушує чиновників розбудовувати власні бренди.