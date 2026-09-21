Журналіст, блогер та ведучий Роман Цимбалюк в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу проаналізував останні заяви російського диктатора та готовність НАТО до можливого нападу. Також обговорили ймовірність нової хвилі мобілізації в Росії та потенційних наступників Путіна.

Російська еліта верхнього рівня намагається дистанціюватися від війни та Путіна, що змушує народ малювати наступників, серед яких виділяється Собянін. Це спостереження розкриває внутрішній розкол у Кремлі та зміну риторики російських посадовців.

Текстова версія розмови журналіста з Іриною Узловою – на 24 Каналі.

Санкції США, "шоу" Путіна і що насправді працює проти Росії

Російський диктатор Путін проводить таке ганебне бутафорське шоу. Це шоу шепелявого і не тільки. Дональд Трамп закон підписує. Але чи є від цього толк взагалі від усього?

Я так і не зрозумів, що ти маєш на увазі під шоу шепелявих у частині Володимира Путіна. А так він уже останнім часом, він або хтось на нього схожий, так розмовляє, коли відкриває рота.

А він учора робив кілька заяв, що Тарас Загородній, політтехнолог, дав йому таку назву, тому що він там постійно вже ледве... Або це хтось схожий на нього в таких випадках?

Ні, ні, ні. Путін один. Не треба думати, що він збирає своїх найближчих військових соратників і злочинців для того, щоб виступив дублер. Дублерів немає, тому що влада в Росії не передбачає дублера.

Інтерв'ю з Романом Цимбалюком: дивіться відео

Він просто старий, дурний і кривавий. А ви, звісно, в прямому ефірі старанно займалися ейджизмом, так це називається. Раніше б у Штатах вас би за це посварили, сказали б: "Ай-яй! А де ж уся ця гендерна і не тільки гендерна рівність?"

Але тепер, здається, у Штатах зовсім інші проблеми, дизель і так далі. І як це часто буває, щойно починають виникати проблеми з безпекою, тобто із забезпеченням бази для людини й для країни, то всі ці ідеї братерства, рівності, ліві ідеї відходять на другий план.

А щодо Дональда Трампа, сигнал правильний. Принаймні ми тепер можемо бути переконані в тому, що те, що писали американські газети про те, що вони збираються відновлювати з Росією економічні відносини до завершення війни, це навряд чи буде реалізовано.

Хоча, знову ж таки, я так думаю, от умовно, якщо Стів Віткофф із Джаредом Кушнером скажуть, що ось нам віддають родовища, давай якось Путіну підморгнемо чи ще щось.



Віткофф і Путін / Фото – Getty Images

Так хочеться сказати: американські офіційні та неофіційні особи, не будьте дебілами, подивіться, як віджимають зараз у французів і у швейцарців усі ці "Ашани", "Нестле" і так далі. Або ви думаєте, ви будете якимись особливими?

Вам Діма Медведєв прямо каже, що в сімнадцятому році все націоналізували й нікому нічого не компенсували. До побачення. Загалом, подивимося. Я не в тому настрої, щоб розповідати, що це якийсь там перелом чи ще щось. Тому що питання в правозастосовчій практиці.

Чи буде на практиці хоч щось, чи Трамп просто буде використовувати це, наприклад, як якийсь шантаж під час зустрічі з Китаєм? Не знаю. Вони, по-моєму, не готові зараз до повномасштабної торгової війни з Китаєм і з Індією в тому числі. І якщо ми вже говоримо про Росію, то там, звісно, є дуже глибокий перелік, що і сам Путін може потрапити під санкції, і його вся ця військова злочинна кліка, і банки, і підприємства, і що дуже важливо, держави, які допомагають обходити санкції. Тобто там можна нормально, за бажання, прищемити голову дверима в бункер Володимиру Путіну. Але не знаю, як вони це будуть робити, тому що, бачиш, він настільки різноспрямований, цей американський дідусь. Тобто вони спочатку в один бік, потім в інший. Тобто його слова взаємосуперечливі.

Але треба все-таки американського президента похвалити, тому що вони підписали нам пакет на продаж ракет ППО і компонентів, усіляких різних систем. Це велика сума, це, я так розумію, цей зимовий пакет.

І тут якось проглядається більш-менш якась логіка в процесах. А взагалі, слухайте, про санкції ви говорите. Ключові санкції – це те, що прилітає по російських НПЗ, а все інше – це метушня.

Переговори, вибори під час війни й російський "фарс"

Зеленський сьогодні сказав, що їх буде більше. І дрон-перехоплювач уже збиває на великих швидкостях, нарешті, ці реактивні "шахеди". Тому вважаю, що ось тут бити глибоко і давати відсіч – добре. Ось це і зламає ставку Путіна на осінь-зиму, а не ось ці погляди в різні боки.

Бачиш, зламає, не зламає, ніхто тут не зламається, ні ми, ні вони. І це навіть певною мірою так засмучує, що ні кінця і краю війни цієї немає. Це потрібно розуміти. І ніхто не знає, коли вона закінчиться.

Знаєш, там звучать такі слівця. Прем'єр-міністр, наприклад, Чехії сказав, що ось ми тут на порозі ескалації, кінець цивілізації, всяке таке. Треба змусити, увага, Зеленського і Путіна сісти за стіл переговорів.

Так от, увага, а що ж це за стіл переговорів? Як ви це плануєте зробити? Ось учора, коли ти говорила про шепелявого Путіна, так він же там теж говорив, що ось Україна атакує, це означає, що вона не хоче переговорів. І таким чином Зеленський тримається при владі.

Хочеться сказати: ви там узагалі, я не знаю, якихось мухоморів, напевно, наїлися. І намагаєтеся виправдати ведення війни проти нас тим, що Зеленський не хоче виборів.

Підказую старому кремлівському дідові: щойно буде сталий режим припинення вогню або щось хоча б на це схоже, то в Україні одразу стартує виборча кампанія, і влада природним чином буде перезавантажена.

Там, знаєш, він же, ця гнида кремлівська, скаржився на те, що якийсь представник ЦВК був закабзонений українськими силами оборони в Запорізькій області. Так от, ми хочемо сказати: так от у тому-то весь і нюанс. Ось це називається проводити вибори під час війни. Ризиків занадто багато.

І добре, для українських громадян, які на окупованих територіях, ризиків особливих немає, тому що я не думаю, що хтось туди піде, якщо чесно. Там у якусь дільницю зженуть натовп, якусь там копію Скабєєвої приженуть, щоб вона записала синхрони недоумкуватих бабусь, які цілком може бути взагалі й не місцеві, які розкажуть, як вони люблять Путіна, як вони голосують за "Єдину Росію". Ну і, власне, все. А так, фарс та й фарс.

Але фарс цього разу націлений зацементувати те, що весь його плебс підтримує продовження ним війни, роблячи їх укотре співучасниками його кривавого злочину. Операцію таку не проводять, але загалом росіян ніхто не питає. Це теж треба зафіксувати.

Теж правда, так. Тобто вони імітують...

Ніби ті попередні роки вони не були співучасниками?

Абсолютно. Тобто вони імітують ось цю військову або провійськову більшість. Але знаєш, як складно проголосувати проти війни, якщо в бюлетені немає такої галочки. Немає того місця, куди її можна поставити.

Вони нормально тут собі підстрахувалися, навіть якщо якісь не те що надії, але якась імітація змагальності могла б бути, якби це "Яблуко" залишилося. Хоча ще раз, це "Яблуко" настільки мочене і пережоване, що теж не настільки це важливо. Але цього немає.

Тому, звісно, вони це все продемонструють, що ось дивіться, сто п'ятдесят відсотків проголосували за партії, які за війну. Інших партій немає. Власне, воювати й вмирати. Ось що він пропонує.

І треба віддати належне, що саме з цією тезою вони ж навіть на вибори йдуть. Це ось дивовижне явище, що фашисти російські не обманюють росіян. Послухай Шолохова, номер один у списку "Єдиної Росії", то в них виключно провійськові заяви про дідів, ну і не хочеться навіть це повторювати. У принципі, цей наратив незмінний уже дванадцять років.

Хоча в Путіна є якісь зміни. Він каже, що НАТО розбухає і Європі погрожує цей Леопольд... Путін погрожує, що якщо вони будуть далі бити по його танкерах, він буде відповідати у відповідь, тому що взагалі-то можна жити дружно, але він, вочевидь, не збирається. Я думаю, що він і так же воює з усією Європою, а просто тепер це офіційно ще й підтверджує.

Там гра така, трішечки тонша. Вони за фактом вступають у виборчі кампанії в усіх європейських країнах. Тобто там же таке ось: народи не хочуть війни, тому політичні еліти, які збанкрутували внаслідок ось цієї військової риторики, мілітаристської риторики, намагаються врятувати рейтинги.

Таке враження, що він про себе говорить. Але за фактом на якомусь етапі він скаже: "Голосуйте всі за загальноєвропейське ДГ". Природно, в інших країнах буде остання буква не Г, а якась інша. Але суть від цього не змінюється.

Значить, що виходить? Слухаєш Путіна, і висновок такий можна зробити, що він найдобріший, найчесніший, найбільший миротворець, а всі інші дуже погані люди. Європейські політики обманюють населення. Україна, ну взагалі, це ми, виявляється, на думку Путіна, відмовляємося вести переговори, тому що це спосіб зберегти владу в Україні. Ну, це ж кретинізм. Ось ми навіть про це вже трішечки поговорили. Тому шепелявить він, звісно, огидно. Знаєш, якби він був ізольований від суспільства і війни, то, напевно, було б за цим виродком цікаво спостерігати. А так, це військовий злочинець, який упивається своєю безкарністю, поки що упивається. Але це можна виправити. Ромо, так військовий злочинець ще й учора збирає різні міжурядові комісії, уряд і каже: "Я буду продовжувати й на наступний рік". Збільшує, як вони кажуть, витрати на оборону, тобто на напад. Але де ж він буде брати гроші? Адже як не крути, там ситуація не краща.

Поки вони на підйомі, вони думають, що чим довше триватиме енергетична криза, тобто поки монархії затоки не зможуть відправляти свою нафту, ціни на світових ринках зростуть. Ну і, відповідно, росіяни зможуть більше продавати. Це зрозуміло.

Там же сам факт того, що саудити оголосили форс-мажор у частині постачань нафти в Європу, це ось такий дуже нехороший для нас сигнал. Ну а за фактом що ми бачимо? Іран, хусити, ну і Росія. Це називається, взагалі-то, світова війна, якщо так розібратися. Подивимося, які тут будуть ухвалені рішення і варіанти розв'язок.

Погрози НАТО, готовність Європи й межі п'ятої статті

Війна світова. Відповіді на неї начебто такі словесні, принаймні на рівні конкретні, а за фактом конкретики, звісно, ніякої. Але кажуть у НАТО, що готові відповідати й навіть готові до нападу з боку Росії. Про це говорить, зокрема, голова військового комітету НАТО Джузеппе Кавадроне на засіданні начальників штабів альянсу в Копенгагені. У нас є чотири тисячі сторінок планів для східного флангу, і ці плани охоплюють широкий спектр сценаріїв, починаючи від мінімальної кризи або втручання на наші території й закінчуючи застосуванням статті п'ять. Альянс готовий, структура готова. Війська, системи та озброєння готові. У разі нападу вони набагато більше втратять, ніж здобудуть. Це точно. І в цьому полягає стримувальний фактор. А посол США при НАТО Метью Віттакер говорить про якісь містки, які треба перебігти, і потім буде зрозуміло, буде п'ята стаття залучена чи ні, покаже час, як то кажуть. Тобто ніколи, як воно зазвичай вкладається в ці слова. Як готові, ось альянс готовий, структура готова, війська готові чи чотири тисячі сторінок тільки готові, як ми думаємо?

Давай так. Зазвичай плани живуть своїм життям, а війна своїм життям. Я особисто переконаний, що гігантська кількість європейських громадян, громадян європейських країн, вони свої країни захищатимуть.

Тобто зрозуміло, що там, можливо, генерали готуються до минулих війн, але літаки з бомбами в них є. І це все-таки фактор, який треба враховувати. І літаки F-35 у них є в досить великій, до речі, кількості.

Я вважаю, що сам факт ось цих заяв, які стають дедалі жорсткішими на Заході, він об'єктивно позитивний.

Найприкольнішим у цьому випадку і чесним були слова міністра оборони Естонії. Там Росія, вони щось посміюються, хоча вони перед вторгненням в Україну теж посміювалися. А він сказав дуже просто: "Усіх тих, хто перетне кордон зі зброєю в руках, ми всіх уб'ємо". Ось так і сказав.

Ось цю мову вони розуміють. От правда, якщо ці тези будуть повторюватися все частіше і частіше, то дивись, це буде найбільш такий стримувальний момент. І, між іншим, глава МЗС Польщі теж просував саме цю тезу, що якщо на нас нападуть, то ми їх переможемо.

Тобто немає ось цього вже: а що, а як? А поговорімо. Тобто все одно йде висновок який? Що ніяких прогулянок Таллінном, Ригою, Вільнюсом чи Варшавою не буде. Я з цього виходжу.

А от якщо говорити безпосередньо про військову структуру, по-перше, ми вчимо наших західних союзників вести сучасну війну, особливо в частині дронів і не тільки. Усі європейські технологічні рішення відпрацьовуються на росіянах, на полі бою і на російській території, і, відповідно, на фронтлайні.

Тому сказати, що, загалом, хихикати з приводу того, що ось європейці там якісь слабенькі, мляві тощо, я не буду. По-перше, тільки війна показує, але й на цей момент я не бачу в росіян потенціалу для того, щоб перейти кордон.

Пробувати там проводити диверсійні акти в європейських країнах – це можна. До речі, ось прикольно, знаєш, підірвали завод у Словаччині. А Роберт Фіцо такий: "А на нас п'ята стаття не поширюється".

Тобто за фактом він говорить про те, що ми виходимо з НАТО, ну, або не будемо в цьому брати участь в обороні альянсу. Але завод же вибухнув у них. Прямо такий думаєш: ну, ти, Роберте, зовсім ку-ку. Напевно, тобі просто Словаччина не дорога. Таке теж може бути.

За два дні до заяви Фіцо якраз-таки у Словаччині завод із виготовлення боєприпасів вибухнув, і там було два охоронці. Аж так ось охороняли його. Вони не постраждали, слава богу. Але я думаю, що Фіцо, крім грошей або якогось, не знаю чого ще, взагалі це все нецікаво, який завод. Він каже: якась п'ята стаття, так. А завод теж якийсь?

Ну, завод об'єктивно, як і весь словацький ВПК, працює в інтересах України, я так розумію. Бачиш, ось у них у Європі або в нас у Європі є ось ця партія "За мир", партія пацифістів.



Пожежа на оборонному заводі в Словаччині / Фото – Facebook Mesto Snina

Ось їхнє завдання, я так розумію, робити все для того, щоб країни не змінювалися саме у своїй свідомості. Тобто дійти висновку, що тобі доведеться захищати це або, може, доведеться зі зброєю в руках, це ж тільки зараз починає ця ідея повертатися в європейські країни. До цього всі жили в концепті "мир, дружба, жуйка". Ось тепер це все потроху змінюється.

Ну а ось ці люди, вони просто огидні. Тому що якби він був такий, ось він каже: "І мені не потрібна стаття п'ять". Ну, тоді ти як прем'єр-міністр повинен написати заяву в Брюссель, сказати: "Ми виходимо з альянсу. До побачення. Ви нам не потрібні. Ми з Путіним самі домовимося". Так треба було так і зробити. Але я думаю, що на якомусь етапі європейські народи на це все-таки відреагують.

Я бачу вже Польща, бачу країни Балтії, всі вони готові дійсно, ось Польща готова і п'яту статтю залучити й каже тут, що повинні показати, що ми віддані цій статті, щоб ось так якраз якісь потім не сказали союзнички, що вони не повинні воювати за Польщу, Литву, Латвію, Естонію чи ще щось. Ну а дійсно, ми ж бачимо, що це насправді Путін тестує, тестує цю п'яту статтю, але так її ніхто й не залучає. І він так може тестувати ще дуже глибоко. Або що ось останнім стане, щоб її вже застосували?

Я думаю, реальний удар по європейських державах із масовими жертвами. Тобто зараз можна всіляко вдавати, що це випадково. Хоча всі чудово розуміють на Заході, що це не випадково.

Тобто вони не будуть поспішати на війну. Це теж зрозуміло. І немає ніякого сенсу вимагати це від наших західних партнерів. Але бачиш, кожна така провокація просто відкриває або закріплює всі можливості для України.

Тобто вони розуміють, що краще все-таки допомагати Україні, ніж воювати самим. Для нас це теж важливий аспект, і це безперечно.

Мобілізація в Росії, страх бунтів і ресурс Путіна для війни

Готовий покласти мільйони за свої амбіції кволий кремлівський дід. А Washington Post пише, що результати виборів у Росії, зрозуміло, так званих, вирішені наперед. А ось головне питання: що далі? Там стурбованість росіян, хаос в очах, відсутність грошиків у гаманці. А ще страх мобілізації. The Sunday Times каже, що просування Путіним ветеранів як депутатів і його реляції за героїв СВО може сигналізувати про нову хвилю мобілізації, яка і так уже йде і не припинялася, як ми чудово розуміємо. Але й Bloomberg ще писала, що різні чинуші Кремля виводять гроші й радять родичам і друзям валити якомога далі, теж побоюючись цієї посиленої мобілізації. А ось мені каже Дмитро Гордон, що Путін навряд чи піде на ще більшу мобілізацію, принаймні відкриту, тому що він боїться, що вже цей виток стане передвісником бунтів проти того, що вони хочуть уже вмирати. Кількість могилок бачили всі в Росії. А ти як вважаєш, чого очікувати після? Це головне питання. І в контексті мобілізації, і я не вірю все одно далі в бунти ніякі.

Я теж не вірю. Мобілізацію вони будуть проводити в тому ключі, як вони проводять.

Повзучу таку, так?

Так. Без використання слова "мобілізація". Де Дмитро Ілліч побачив бунти, напевно, надалі звершення Путіна, хотілося б, щоб він мав рацію. Але тут тільки час покаже.

Я такого не чекаю, а вони, найімовірніше, будуть просто мовчати й не гудіти. Ці росіяни – це російське населення.

А в частині того, що Путін готовий покласти, це теж правда. Вони ж прямо фіксують, що від результатів СВО залежатиме становище Росії на планеті. Тобто в них у їхніх дурних головах, що ось якщо вони Україну перемагають, у сенсі захоплюють, то, відповідно, вони повертаються до якоїсь ваги на міжнародній арені.

Хоча це просто все з концептів шахової дошки, що ось без України вони не імперія і так далі. Ну, не знаю, це настільки віддає ось цим атавізмом геополітичним, що хочеться сказати: про що ви говорите?

Адже тоді, коли ці всі писалися концепти, як мінімум, дронів не було. Ось останнім часом уже як чотири роки Путін нічого не говорить з приводу підлітного часу. Але ж він війну починав саме з цим. А чому не говорить про підльотний час? Тому що це поняття сильно змінилося. Тисяча дронів може прилетіти з різних боків і прилетіти дуже повільно порівняно з ракетами.

Загалом, у цьому випадку з Дмитром Іллічем погодитися можна тільки частково. І ось у частині витратити йому дійсно неважливо скільки. Тобто йому кількість життів росіян непринципова, тому що він займається вирішенням історичної місії. Тобто він же себе в історію вписує там разом із Петром Першим і з іншими цими історичними діячами РФ.

Ось ця країна-error поруч, але нічого, скільки вони прийдуть, ми будемо бити. Уже нічого дивного немає в цій кількості ні мобілізованих, ні покладених Путіним за його імперські амбіції. Водночас теж думаю, що, звичайно ж, ніхто там не розвернеться, на Кремль не піде. Хоча і Зеленський каже, і Білецький про те, що армія Путіна коли буде безхазяйна, тобто тому він і не може закінчити бойові дії. Якщо вона розвернеться, тоді це вже буде гірше, ось каже Зеленський нещодавно, ніж п'ять тисяч вагнерівців, які ходили. Це вже буде для Путіна великий ризик. Може бути, за такого розкладу.

Бачиш, щоб армія стала безхазяйною, щось має статися з Путіним. А поки в них уся ця система управління зберігається. Тому я не знаю, про що всі говорять.

Це ось розмови, знаєш, як мені здається, придумати щось таке, що має всіх надихнути. І це дійсно надихає. Армія Путіна або колишня армія Путіна бродить по Росії, витягує унітази, грабує і так далі. Але поки в них система влади функціонує. Є в них і методи виховання шляхом побиття і так далі.

У перспективі, можливо, все залежатиме від кількох факторів: як ми їх будемо бомбити й від ціни на нафту. Ціна на нафту висока, бомбимо їх мало. І я з цього роблю висновок, що з бунтами не треба переоцінювати цю ситуацію. Там немає такого.

У них можливості заробити грошей у Росії більш ніж достатньо. Там навіть досі не обов'язково підписувати контракт ось цей. Деякі на заробітки, думають, їдуть в один кінець, але загалом у великих містах рівень життя, зайнятості тощо.

Ось мій друг наводив приклади щодо такої професії, як двірник. Тобто якщо ти працюєш цілий день, там у тебе кілька цих ділянок, у тебе навіть зараз гідні заробітки можуть бути. Тому це не про бунти.

Думаєш, Дональд Трамп-молодший поверне гроші Кремльову?

Найприкольніше, що тато сказав повернути. Ось це ось, так. І як вони виглядають огидно.

Зверніть увагу. Матеріал про те, хто такий Умар Кремльов з оточення Путіна та як він став своїм для родини Трампа – читайте в статті на 24 Каналі за посиланням.

Тобто, ось що цікаво, всі ті, хто погано говорить про Україну тією чи іншою мірою, зазвичай завжди в них якась ось вада, ось ця ось із російським черв'яком. Тобто я до того, що це ж команда людей, це взагалі-то американська політична і бізнес-еліта. Тобто, м'яко кажучи, люди не бідні.

Зрозуміло, для чого росіяни башляють, роблять такі подарунки. Тобто встановлюють контакти. Компромат, наприклад. Ти уявляєш, якщо ось вони зняли острів цей, а раптом вони перед цим поставили якихось відеокамер цікавих чи ще чого-небудь.

Навіть не сумніваюся. У цьому плані назнімати всякого такого...

Різного. Ну, різного. Тобто, можливо, воно буде класним, але просто я маю на увазі, що є речі, які не всі хочуть викладати в інтернет.

Якою б талановитою там не була гра або реальність креативна.

Абсолютно. Я просто до того, що сама думка взяти в росіян гроші за те, щоб тобі оплатили тусню, ну це взагалі виглядає так: працювати за їжу. Ну як?

Просто огидно. Ну, будемо вважати, що інцидент буде вичерпано в частині повернення грошей. Але й ці люди потім нас називають корумпованою державою.

Так, не плутайте з лобізмом, так.

Наступники Путіна, внутрішній розкол еліт і феномен Собяніна

Взагалі й ложечки знайшлися, а осад залишиться, гроші повернуться. А ось це щось мерзенне і противне, воно, звичайно ж, буде на місці. Washington Post, ну я не знаю, до чого ця публікація, називає сім осіб, які могли б очолити Росію після Путіна. Там Міша Мішустін, Льоша Дюмін з неймовірною кар'єрою, Дімка Патрушев, тупий Іпалайович, Борис Ковальчук, Денис Мантуров, Сергійко Собянін дрони добре вміє збивати й Сергій Кирієнко, який каже, що треба тиснути росіян, але не так сильно, як ФСБшники. Що це? До чого ця публікація взагалі?

Ну, вони замислюються над цією темою. Причому один із висновків, чому почали замислюватися, тому що частина російської еліти верхнього рівня намагається якось дистанціюватися і від війни, і від Путіна як результат, і від "Єдиної Росії".

І, природно, на цьому тлі це дає поживу для того, щоб народ почав малювати наступників. Але гра в російського наступника занадто затягнулася. Вони вже про це говорять із 2008 року.

Потім Діму призначили алкоголійовича. Він після того, як був кріслоблюстителем, досі не може відійти від того, як його принизили, викидаючи з цього крісла. Взагалі-то він був теж президентом Росії формально, а фактично ніколи ним і не був. І всі про це знають.

І тому ось ці прізвища, ну, в теорії можна вгадати. Добре, що там хороших руських немає. Це вже говорить про те, що вони там трошки при пам'яті, хто писав цей текст.

А далі тут дуже багато варіантів. Тобто на цей момент окремо себе позиціює від "ЄдРа" і від Путіна Собянін. Дуже цікаво, як вони себе позиціюють.



Путін і Собянін (праворуч) / Фото – Сайт президента Росії

Ось головний посил такий, що та бог із ним, із НАТО, бог із ним, із війною. Ось ми міцні господарники, ми там школи, харчування в школах, дороги. Ну, ось усе, що з цим пов'язано.

І чому на Заході починають це помічати? Тому що їм хотілося б мати справу з тим, хто буде перекладати в Росії плитку, а не запускати по них ракети.

У принципі, ми теж хотіли б мати справу з таким керівництвом Російської Федерації. Я ж не кажу, що вони там не нацисти. Я не кажу, що вони не військові злочинці, але публічно вони дистанціюються від цього.

Там у передвиборчому інтерв'ю Собяніну вони прям цілу мережу з першою п'ятіркою зробили, і там він дуже багато аргументів наводить, чому не можна переходити Москві на військову економіку, що це шкідливо, що ось у нас тут свої програми, треба думати ще про щось, крім війни, і так далі.

Ну, в принципі, він же мер Москви, а Москва поки поза війною. Тому логіка в його висловлюваннях є. Проте вони ж не волають на кожному розі, мовляв, Путін має рацію, ура-ура, війна і так далі. Ні, у них зовсім інший цей пасаж.

Це інтерв'ю було скорочено, виправлено та відредаговане для кращого розуміння аудиторією.