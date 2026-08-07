Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив політтехнолог Тарас Загородній, підкресливши, що регіональні еліти проявляли лояльність до Путіна, бо отримували "зверху" фінанси. Наразі ж бізнесові об'єкти в російських областях зазнають збитків, а субсидій від бюджету, де утворилась дірка, для регіонів нема з чого передбачити.

До чого готуються у Москві

Настрої на місцях щодо політичного курсу Путіна, який вважає, що все має бути спрямовано для потреб війни, змінюються. Як пояснив політтехнолог, міський голова Москви вже відчуває неладне й замислюється над тим, що не варто переводити економіку Росії остаточно на воєнні рейки. Розуміючи наслідки від цього, Собянін, як звернув увагу Загородній, починає обережно висловлювати свою думку щодо цього.

Буде ще більше галасу, бо росіяни, які більш-менш розуміють ситуацію в економіці, та мають доступ до того, що відбувається, усвідомлюють, що справа пахне смаженим. Не додає оптимізму Собяніну й те, що цієї осені долітатиме щось до Москви й він це відчуває, до цього готується,

– озвучив Загородній.

До відома! Раніше оборонна компанія Fire Point анонсувала, що восени 2026 року українська балістична ракета FP-9 може бути застосована по Росії, зокрема Москві. Наразі завершується випробування її двигуна.

Політтехнолог Загородній пояснив, що як тільки Росія відчуває силу у відповідь на свої дії, тоді в неї виникає "приступ миротворчості". Він також додав, що риторика Кремля, що нібито російська армія б'є по українських об'єктах у відповідь – маячня, вона б й без того намагалась їх атакувати.

Повне інтерв'ю з Тарасом Загороднім: дивіться у відео