Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал политтехнолог Тарас Загородний, подчеркнув, что региональные элиты проявляли лояльность к Путину, поскольку получали финансирование "сверху". Сейчас же бизнес-объекты в российских областях несут убытки, а субсидий из бюджета, в котором образовалась дыра, для регионов нет с чего выделить.

К чему готовятся в Москве

Настроения на местах в отношении политического курса Путина, который считает, что все должно быть направлено на нужды войны, меняются. Как пояснил политтехнолог, мэр Москвы уже чувствует неладное и задумывается о том, что не стоит окончательно переводить экономику России на военные рельсы. Понимая последствия этого, Собянин, как отметил Загородний, начинает осторожно высказывать свое мнение по этому поводу.

Будет еще больше шума, потому что россияне, которые более или менее понимают ситуацию в экономике и имеют доступ к информации о происходящем, осознают, что дело пахнет жареным. Не добавляет оптимизма Собянину и то, что этой осенью что-то долетит до Москвы, и он это чувствует, к этому готовится,

– озвучил Загородний.

К сведению! Ранее оборонная компания Fire Point анонсировала, что осенью 2026 года украинская баллистическая ракета FP-9 может быть применена против России, в частности Москвы. В настоящее время завершаются испытания ее двигателя.

Политтехнолог Загородний пояснил, что когда Россия ощущает силу в ответ на свои действия, у нее возникает "приступ миротворчества". Он также добавил, что риторика Кремля о том, будто бы российская армия наносит удары по украинским объектам в ответ – бред, она и без того пыталась бы их атаковать.

Полное интервью с Тарасом Загородним: смотрите в видео