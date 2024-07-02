Это приоритетное направление: могут ли дроны заменить ракеты

Дроны в определенной степени могут стать альтернативой ракетам. Но важно помнить, что у каждого из этих типов боеприпасов есть своя ниша, поэтому желательно иметь и то и другое.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, добавив, что "Шахеды" – это дешевое дальнобойное оружие, которое имеет преимущества и недостатки. Однако для России они стали серьезным козырем.

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Заменят ли дроны ракеты

Страна-агрессор покупает дроны большими партиями в Иране. Это дешевое дальнобойное оружие, которое может менять маршрут. Его преимуществами являются стоимость, массовость. Зато недостатком можно назвать боеголовку, которая не соответствует всем требованиям, поэтому поражение многих объектов невозможно, а также большую вероятность сбивания, продолжительность полета.

Если бы Украина имела большой арсенал крылатых, баллистических ракет большой дальности, то это тоже стало бы нашим ключевым козырем в противостоянии с Россией. Более того, не только с точки зрения поражения конкретных объектов, а с точки зрения сдерживания агрессора.

Если бы в России знали, что в их объект прилетит 50 ракет, то, возможно, они бы воздерживались от ударов по некоторым объектам в Украине,

– заметил Давид Шарп.

Поэтому несмотря на все преимущества дронов, Украине не хватает ракет, но вполне вероятно работа над созданием и производством украинских дальнобойных ракет ведется. Это сложная задача, особенно в условиях войны.

"Но я предполагаю, что украинцы в этом плане продвинулись вперед, и это точно приоритетное направление. Все остальное покажет только практика и реальное применение этих ракет", – подытожил военный обозреватель.