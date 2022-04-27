Прекращение активной фазы на Донбассе не означает конец войны, – Арестович

Алексей Арестович заявил, что прекращение активной фазы на Донбассе не означает конец войны. Чиновник объяснил, что говорится о "длинной истории".

И к этому украинцам следует быть готовыми. Об этом советник главы Офиса Президента заявил в интервью 26 апреля – на 62-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Прекращение активной фазы на Донбассе не значит завершение войны

Алексей Арестович заверил, что новое оружие, которое получила Украина, "немного работает", однако не в том количестве, которое нужно, чтобы принципиально изменить правила игры.

Для того, чтобы оружие приехало и начало действие, нужно 3 недели или больше: "Пока необходимое количество приедет и начнет оказывать серьезное влияние на поле боя – это конец мая, начало июня".

Надо настраиваться на долгую историю. Прекращение активной фазы на Донбассе – это не значит конец войны. Все равно дальше будут тактические действия, налеты, война... Это долгая история, и может быть очень длинная, это может быть до Нового года, все зависит от ряда обстоятельств,

– сказал он.

Кратко о переговорах между Украиной и Россией и о мире

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров пока не готов к серьезному разговору. По мнению украинского дипломата, Россия еще не дошла до того, чтобы найти решение за переговорным столом.

Министр иностранных дел также сообщил, что только переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина могут прекратить войну.

22 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что российско-украинская война затянется. Глава британского правительства предполагает, что Россия может бомбить украинские города до конца 2023 года.

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