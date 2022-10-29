Это не сегодняшнее решение, – Зеленский о прекращении Россией зернового соглашения

Кремль заявил, что досрочно приостанавливает действие зернового соглашения, которое летом было заключено в Стамбуле. На это отреагировал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.

После внезапного утреннего "хлопка" в Севастополе 29 октября Минобороны государства-террористки заявило, что приостанавливает выполнение положений зернового соглашения. По словам Зеленского, это было вполне предсказуемо.

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Россия сознательно обостряет продовольственный кризис

Кремль окончательно срывает экспортную зерновую инициативу. Однако президент убежден, что это решение было принято Россией не сегодня, а гораздо раньше.

Но на самом деле это не их сегодняшнее решение. Россия начала заведомо обострять продовольственный кризис еще в сентябре – тогда, когда заблокировала движение судов с нашим продовольствием,

– сказал глава государства.

Полное видеообращение Владимира Зеленского 29 октября: смотрите ролик

Важно, что с сентября в зеленом "зерновом" коридоре стоит 176 судов, которые должны доставлять продукты продовольствия в пункты назначения. Как сообщает Зеленский, некоторые зерновозы ожидают уже более трех недель в море разблокировать путь.

Это абсолютно сознательная блокада России. Это абсолютно прозрачное намерение России вернуть угрозу масштабному голоду для Африки, Азии,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Удары Россией по ВМС Украины

По состоянию на 29 октября более 2 миллионов тонн продовольствия стоят в море. Более чем для 7 миллионов испытывают проблемы с доступом к продовольствию, в частности из таких стран: Алжир, Египет, Йемен, Бангладеш, Вьетнам и другие.

Вопреки всем нормам международного права оккупанты обстреливают украинские корабли, которые обеспечивают безопасность созданному летом "зерновому" коридору. Как минимум, дважды захватчики атаковали Военно-Морские Силы нашего государства.

Сейчас требуется жесткая международная реакция. Как на уровне ООН, так и на других уровнях. В том числе и на уровне "Большой двадцатки". Как Россия может быть среди других в G20, если она сознательно работает голодом на нескольких континентах,

– сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что все страны-партнеры видят эту искусственную очередь с судов и должны на это отреагировать. Фактически Россия прибегает к продовольственному шантажу и смеет решать, будет ли еда на столах у людей в Египте или в Бангладеш.

Зеленский констатировал, что Украина в дальнейшем будет одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности и будет бороться против российской агрессии, в частности, чтобы обеспечить едой людей.

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Что такое зерновая сделка 22 июля 2022 года в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Согласно ему, украинские корабли благодаря созданному зеленому коридору получили возможность экспортировать зерно и другую аграрную продукцию в страны мира. Прямой договор между странами не был подписан, однако через ООН и Турцию министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые документы.

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Напомним , сегодня утром дроны атаковали временно оккупированный Севастополь в Крыму. В результате попыток оккупантов сбить беспилотники вспыхнуло несколько российских кораблей . Потом стало известно, что захватчики не будут выполнять подписанное 22 июля соглашение.

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