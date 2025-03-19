"Радио Свобода" подало в суд на администрацию Трампа из-за прекращения финансирования. В иске указано, что это нарушение свободы слова.

"Радио Свобода" работало в странах, где есть ограничения свободы прессы, для объективного освещения событий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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"Радио Свобода" начинает борьбу с Трампом в суде

"Радио Свобода", которое работает уже более 70 лет, подало иск против администрации президента США Дональда Трампа, обвинив ее в прекращении финансовой поддержки вещателя.

В документе утверждается, что такое решение нарушает принципы свободы слова и независимости медиа.

"Радио Свобода" является независимой организацией, которая получает финансирование от Конгресса США для обеспечения объективного освещения событий в странах, где существуют ограничения свободы прессы.

Финансовый контроль над вещателем осуществляет Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое недавно прекратило финансирование. Представители медиа считают, что это политически мотивированное решение, направлено на ограничение независимости вещателя.

"Радио Свобода" требует восстановления финансирования и гарантий защиты независимости медиа от политического влияния. Иск подчеркивает важность свободной журналистики для демократического общества.

В то же время Чехия предложила ЕС взять на себя финансирование медиа. Инициативу уже поддержали 7 стран.

Неназванный дипломат рассказал, что Прага, где расположена штаб-квартира "Радио Свобода", подняла этот вопрос во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 17 марта.

Вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас подчеркнула, что блок не может "автоматически заменить США". По ее словам, союзники начали обсуждать варианты, чтобы каким-то образом вмешаться в ситуацию. Идею Чехии поддержали, в частности, Германия, Нордические страны и страны Балтии, пишет Politico.

Справка: Соединенные Штаты основали "Радио Свобода" в 1950 году, оно действовало в Восточной Европе. в 1953 году оно начало работу и на Советский Союз для информационной борьбы с режимом. СССР даже пытался глушить его в крупных городах. С тех пор оно транслировало нецензурированные новости, музыку и даже литературу в странах, где свобода слова ограничивалась. Многие считают его "решающим источником информации" в страна с ограничением прессы.