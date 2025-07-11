Прекращение огня нужно достичь как можно быстрее, до конца 2025 года, – Буданов

Глава Главного управления разведки МОУ заявил, что прекращение огня в Украине необходимо достичь как можно скорее. Более того, это нужно сделать задолго до конца 2025 года.

Такое убеждение он высказал в интервью Bloomberg от 11 июля, передает 24 Канал. Кроме того, военачальник рассказал, что для этого нужно.

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Что рассказал Буданов?

По словам Буданова, достичь прекращения огня на войне в Украине до конца 2025 года вполне реально. Более того, сделать это не сложно.

Для этого (прекращения огня – 24 Канал) нужны, как минимум, три стороны – Украина, Россия и США. И мы к этому придем,

– сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский согласился на призывы США к безусловному прекращению огня, однако Владимир Путин не готов отступать от своих военных целей. Об этом российский диктатор заявил Трампу в последнем телефонном разговоре 3 июля.

Более того, ранее в Bloomberg писали, что президент страны-агрессора отверг идею прекращения боевых действий в Украине также во время разговора с Эммануэлем Макроном 1 июля. Французский лидер считает это демонстрацией отсутствия какой-либо готовности к прекращению войны.