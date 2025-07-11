Таке переконання він висловив у інтерв'ю Bloomberg від 11 липня, передає 24 Канал. Окрім того, воєначальник розповів, що для цього потрібно.

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Що розповів Буданов?

За словами Буданова, досягнути припинення вогню на війні в Україні до кінця 2025 року цілком реально. Ба більше, зробити це не складно.

Для цього (припинення вогню – 24 Канал) потрібні, як мінімум, три сторони – Україна, Росія і США. І ми до цього прийдемо,

– сказав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський погодився на заклики США до безумовного припинення вогню, однак Володимир Путін не готовий відступати від своїх військових цілей. Про це російський диктатор заявив Трампу в останній телефонній розмові 3 липня.

Ба більше, раніше у Bloomberg писали, що президент країни-агресорки відкинув ідею припинення бойових дій в Україні також під час розмови з Еммануелем Макроном 1 липня. Французький лідер вважає це демонстрацією відсутності будь-якої готовності до припинення війни.