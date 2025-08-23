После саммита с Путиным на Аляске Дональд Трамп отказался от собственной же идеи сначала обеспечить прекращение огня, а затем вести мирные переговоры. Теперь президент США настаивает на другой первоочередности, а именно хочет сразу полноценное мирное соглашение.

Если перемирие – это военное решение, то полноценное мирное соглашение – это политика, которая может занять годы. Политолог Дмитрий Шеренговский в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил: долгосрочный мир – это реальный сценарий или затягивание времени.

Что лучше: соглашение о мире или прекращение огня?

На первый взгляд, мирное соглашение частично решает вопрос территорий и не кажется совсем нереальным. Но есть сложность: гарантии безопасности придется обеспечивать на 100% Украине и ее партнерам. И тогда возникает вопрос – какие это гарантии?

Премьер Италии Джорджия Мелони сказала, что обсуждают вариант распространения "статьи 5" НАТО на Украину, даже без полного вступления в Альянс. Но это не означает, что будет ядерный "зонтик". Размещение войск тоже будет ограниченным – вероятно, это будут маленькие контингенты в западных регионах Украины. Это скорее символично, чем существенно для обороны.

Удерживать такую систему будет очень сложно. И главный вопрос: что делать, когда договоренности начнут нарушать? Потому что нарушения будут – Россия это делала не раз. Как обеспечить выполнение соглашений – это как раз самое сложное.

Поэтому политолог считает более реалистичным сценарий – постепенное движение к замораживанию по линии фронта без формальных соглашений или подписанных договоров. Это будет фактическое признание статус-кво.

Но здесь есть риск: если нет юридических обязательств, то смена власти или политической ситуации может быстро разрушить это состояние. Поэтому, быстрого решения не будет. Нужен длительный процесс переговоров и постепенных шагов, которые могут привести к частичному замораживанию конфликта с техническими договоренностями. Это будет минимум, на котором можно будет базироваться.