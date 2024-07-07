Орбан рассказал, как Путин отреагировал на идею "быстрого" прекращения огня

На прошлой неделе Виктор Орбан посетил Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Венгерский премьер передал позицию главы Кремля относительно идеи о "прекращении огня" для ускорения переговоров.

По словам премьера Венгрии, Путин не заинтересован в том, чтобы прекращать огонь для того, чтобы подготовить почву для переговоров.

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Что сказал Путин Орбану

Российский диктатор в разговоре с Орбаном сказал, что, мол, настоящие переговоры невозможны без привлечения обеих сторон конфликта. Также глава Кремля отметил, что то, что делается без участия Москвы не имеет никакого значения. Очевидно, Путин имел ввиду Саммит мира, куда представителей России не позвали.

Правитель страны – агрессорки в очередной раз сделал отсылку к переговоров в Стамбуле весной 2022 года. Он заявил, что с тех пор позиция Москвы не изменилась, и она готова к переговорам на тех же условиях.

Орбан подытожил, что ни Путин, ни Зеленский не имеют положительных ожиданий относительно прекращения огня. Обе стороны считают, что противник использует паузу в боевых действиях против них.

Напомним, что венгерский премьер ответил на хейт из-за своей поездки в Москву. Он отметил, что не является другом Путина, а является другом мира.