С 11 марта было предложение безусловного прекращения огня, надо дожать Россию, – Зеленский

Президент Зеленский отметил, что нужно еще больше давить на Россию. Предложение о полном прекращении огня было озвучено еще 11 марта, но Кремль до сих пор продолжает свой террор.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на традиционное вечернее обращение президента Зеленского.

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"Удары уже бы прекратились, но именно Россия продолжает все это"

Партнеры должны помочь Украине в борьбе с российским террором.

"И нужно также больше давления на Россию, чтобы этот террор прекратился. И это зависит от всех партнеров – от Америки, от Европы, от других в мире", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что абсолютно всем в мире понятно, что Россия – единственная, кто принес войну в Украину и затягивает ее.

Уже с 11 марта есть предложение безусловного прекращения огня, и такие удары уже бы прекратились. Но именно Россия продолжает все это. И еще каждую ночь, каждые сутки наносит максимально циничные удары,

– отметил глава государства.

Он добавил, что разговаривал с министром обороны Рустемом Умеровым о ходе переговоров в Саудовской Аравии в воскресенье, 23 марта. Как отметил президент, разговор между сторонами "достаточно полезен", и работа делегаций продолжается.

"Но о чем бы мы сейчас ни говорили с нашими партнерами, нужно дожать Путина до реального приказа прекратить удары: кто эту войну принес, тот и должен ее забрать", – резюмировал Владимир Зеленский.

Без давления Москва и в дальнейшем будет пренебрегать настоящей дипломатией и разрушать жизни мирных людей.