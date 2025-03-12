Россия просто так не согласится на 30-дневное перемирие: какое условие может поставить Путин

Россия может согласиться на 30-дневное прекращение огня, если ВСУ завершат операцию в Курской области. Однако даже после этого, если Владимир Путин решит на это пойти, Москва, вероятно, будет нарушать режим тишины.

Такой сценарий уже имел место во время АТО и ООС, поэтому чрезвычайно важно создать эффективный механизм контроля за соблюдением прекращения огня. Об этом в интервью 24 Канала рассказал политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов.

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Как США могут надавить на Россию в случае отказа от перемирия

Трамп видит согласование на прекращение огня как прямой знак готовности к миру. Украина пыталась объяснить, что Россия не придерживалась этого во время АТО и ООС, поэтому может снова нарушить режим тишины, но вряд ли есть смысл приводить аргументы. Поэтому Киев согласился на перемирие, чтобы продемонстрировать свою позицию.

Я скептически отношусь к возможности реализации этого в ближайшей перспективе по нескольким причинам,

– отметил политолог.

Россия формально может на это согласиться в случае завершения Курской операции. Пока Вооруженные Силы Украины на Курщине, Путин не пойдет на прекращение огня. Но даже если после этого диктатор даст согласие, Несвитайлов уверен, что Москва будет нарушать условия.

В меньших масштабах, во время АТО и ООС, Украина придерживались перемирия, а россияне – нет. Это все фиксировалось, но не приводило ни к каким результатам. Важно понять механизм контроля за соблюдением прекращения огня, учитывая всю длину линии фронта и возможные последствия для России, если они не будут его придерживаться.

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У США есть инструменты влияния на Украину, которые могут иметь мгновенный эффект. Например, прекращение поставок помощи, блокирование разведданных или запрет реэкспорта американского оружия.

В то же время ряд санкций против России, которые США еще не ввели, могут подействовать, но, вероятно, в среднесрочной перспективе. Поэтому пока больше вопросов, чем конкретных ответов.

Однако Украина формально находится в выигрышной позиции,

– отметил Максим Несвитайлов.

Если Россия откажется от режима прекращения огня, Украина сможет к этому апеллировать и попытаться смотивировать США или Европу к усилению поддержки.