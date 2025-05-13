Слишком длинная линия соприкосновения: как можно будет мониторить прекращение огня

Украина работает над тем, чтобы в конце концов началось как минимум 30-дневное прекращение огня. Но есть вопрос, кто сможет мониторить весь этот процесс.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, заметив, что сейчас линия фронта на войне в Украине составляет 1600-1700 километров. Это – огромное расстояние.

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Как организовать мониторинг на фронте

Как отметил Нарожный, в свое время во время войны на Донбассе там работало ОБСЕ. Сейчас в этом нет особого смысла, ведь нужно буквально огромное количество экипажей.

Также должна работать спутниковая разведка. И на земле нужны наблюдатели. Тут должны быть серьезные усилия от третьей стороны, которой все доверяют,

– сказал Нарожный.

Без такого мониторинга есть еще один инструмент, который можно было бы использовать – отвод войск. Но все знают, что Россия не будет придерживаться договоренностей. Это уже неоднократно происходило.

Если мы отведем войска, то россияне просто автоматически зайдут на наши подготовленные позиции. Мы их потеряем. К примеру, если мы отойдем на Сумщине, то будем где-то в 5 километрах от Сум. Это будет действительно опасно для областного центра,

– подчеркнул Нарожный.

Добавим, недавно президент Владимир Зеленский отметил, что идея с отводом войск не является реалистичной. Сейчас главное достичь прекращения огня.