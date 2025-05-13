Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зауваживши, що зараз лінія фронту на війні в Україні становить 1600-1700 кілометрів. Це – величезна відстань.

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Як організувати моніторинг на фронті

Як наголосив Нарожний, свого часу під час війни на Донбасі там працювало ОБСЄ. Зараз у цьому немає особливого сенсу, адже потрібна буквально величезна кількість екіпажів.

Також має працювати супутникова розвідка. Та й на землі потрібні наглядачі. Тут мають бути серйозні зусилля від третьої сторони, якій усі довіряють,

– сказав Нарожний.

Без такого моніторингу є ще один інструмент, який можна було б використати – відведення військ. Але усі знають, що Росія не буде дотримуватися домовленостей. Це вже неодноразово відбувалося.

Якщо ми відведемо війська, то росіяни просто автоматично зайдуть на наші підготовлені позиції. Ми їх втратимо. До прикладу, якщо ми відійдемо на Сумщині, то будемо десь за 5 кілометрів від Сум. Це буде дійсно небезпечно для обласного центру,

– підкреслив Нарожний.

Додамо, нещодавно президент Володимир Зеленський наголосив, що ідея з відведенням військ не є реалістичною. Зараз головне досягнути припинення вогню.