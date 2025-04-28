Забывают прекратить огонь – в СНБО и ОП отреагировали на заявления Пескова о мире
- Дмитрий Песков заявил о готовности России к переговорам, но наступательные действия и атаки на Украину продолжаются.
- Андрей Ермак и Андрей Коваленко из Украины обвинили Россию во лжи, отметив, что заявления о мире сопровождаются продолжением атак.
- Коваленко заявил, что Россия манипулирует, выставляя себя миротворцем, а огонь на фронте и атаки беспилотниками не прекращаются.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз сделал ряд циничных заявлений, в частности о готовности Кремля к миру в Украине. В свою очередь украинцы заявили, что Москва врет и продолжает атаковать нашу страну.
Дмитрий Песков утверждает, что Москва готова начать переговорный процесс. В то же время наступательные действия России и удары по Украине почему-то продолжаются. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака и Андрея Коваленкоа.
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Как в Украине ответили на заявления Пескова
Дмитрий Песков заявил что российская сторона готова к переговорам и ждет сигнала от Киева. По его словам, "специальная военная операция" продолжается, но Кремль готов начать переговорный процесс.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что Россия продолжает врать своими заявлениями о прекращении огня. Он напомнил, что Кремль чуть ли не каждый день атакует Украину беспилотниками или ракетами.
Россия не прекращает огонь на фронте и просто сейчас атакует Украину шахедами. Все заявления россиян о мире без прекращения ими огня являются обычной ложью,
– написал Ермак.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко также прокомментировал "готовность" России к прекращению огня в Украине. Он отметил, что Песков манипулирует – своими заявлениями о мире Кремль пытается выставить себя миротворцем. Россия дальше срывает усилия Трампа.
Когда Россия говорит о готовности начать переговоры, они почему-то забывают прекратить огонь. Полное прекращение огня, безусловное. Без этого все, что говорят россияне – это манипуляции в попытке выставить себя миротворцами. Не более. Огонь на фронте продолжается, шахеды продолжают лететь сегодня,
– заявил Коваленко.
Ранее Песков отмечал, что Путин "готов к переговорам с Украиной без предварительных условий". Вместе с этими заявлениями Россия продолжает обстреливать украинские города и убивать мирное население.