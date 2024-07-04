Германия никогда не поддержит прекращение огня, которое предполагает капитуляцию Украины, – Шольц

Для Германии недопустимо прекращение огня, которое приведет к капитуляции Украины и аннексии еще большей части ее территории. Путин не намерен прекращать войну.

Об этом немецкий канцлер Олаф Шольц заявил во время ответов на вопросы депутатов в Бундестаге.

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Шольц о "прекращении огня"

Депутат от "Левых" Гезине Летч спросила, может ли Олаф Шольц гарантировать, что Германия не станет участником войны в Украине. Ответил, что может дать такую гарантию, добавив, что это то, за что он выступает как канцлер.

В то же время Шольц подчеркнул, что Германия никогда не должна поддерживать прекращение огня, которое предусматривает капитуляцию Украины.

Прекращение огня, которое предусматривает капитуляцию Украины, – это то, что мы никогда не должны поддерживать. Странное "мирное" предложение президента России Владимира Путина, которое означало бы лишь дальнейшие аннексии украинской территории, показывает, насколько цинично там люди думают, и что Путин не намерен прекращать свою войну,

– подчеркнул Шольц.