Переговоры о прекращении огня в Украине можно провести и без Путина, – Зеленский

Переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле можно провести на техническом уровне. В случае провозглашения безусловного прекращения огня участие глав государств не обязательно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского в Анкаре в четверг, 15 мая. Ранее там завершилась его встреча с Реджепом Эрдоганом.

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Что заявил Зеленский

По словам украинского президента, все стороны должны демонстрировать настроенность на диалог, а первый шаг для этого – прекращение боевых действий.

Если безусловное прекращение огня возможно сегодня сделать на уровне технических групп, без лидеров – нет вопросов. Можно не встречаться,

– сказал Зеленский.

Он отправил на переговоры в Стамбуле делегацию, которую возглавит украинский министр обороны Рустем Умеров.

Напомним, министр иностранных дел России отверг предложение о прекращении боевых действий, предложенное Украиной, США и Европой. По словам Сергея Лаврова, прекращение огня якобы нужно Киеву для подготовки к продолжению боевых действий.