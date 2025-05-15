Переговоры о прекращении огня в Украине можно провести и без Путина, – Зеленский
- Зеленский заявил, что переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией можно провести без участия лидеров государств.
- Украинский президент подчеркнул, что первый шаг к диалогу – это прекращение боевых действий.
Переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле можно провести на техническом уровне. В случае провозглашения безусловного прекращения огня участие глав государств не обязательно.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского в Анкаре в четверг, 15 мая. Ранее там завершилась его встреча с Реджепом Эрдоганом.
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Что заявил Зеленский
По словам украинского президента, все стороны должны демонстрировать настроенность на диалог, а первый шаг для этого – прекращение боевых действий.
Если безусловное прекращение огня возможно сегодня сделать на уровне технических групп, без лидеров – нет вопросов. Можно не встречаться,
– сказал Зеленский.
Он отправил на переговоры в Стамбуле делегацию, которую возглавит украинский министр обороны Рустем Умеров.
Напомним, министр иностранных дел России отверг предложение о прекращении боевых действий, предложенное Украиной, США и Европой. По словам Сергея Лаврова, прекращение огня якобы нужно Киеву для подготовки к продолжению боевых действий.