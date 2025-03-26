В Центре противодействия дезинформации откровенно объяснили, что выиграет Украина от морского соглашения

Россия согласилась на перемирие в Черном море и на отказ от ударов по энергетике. Из этого соглашения Украина получит определенные преимущества, даже несмотря на то, что сейчас мы мощно бьем по российским НПЗ.

Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, отметив, что от соглашения прежде всего выиграет украинская энергетика. Но и это не все преимущества.

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Какие преимущества может получить Украина

Если Дональд Трамп заставит Россию прекратить удары и двигаться к общему прекращению огня, то это большая победа. Ведь оккупанты имеют очень много ракет, которые представляют серьезную угрозу нашей энергоинфраструктуре. К тому же уменьшится нагрузка на украинскую ПВО.

Точно не стоит говорить, что мы проиграли этот раунд. Мы использовали наши козыри для того, чтобы обезопасить энергетику. А энергетика – это также логистика, экономика, наш военно-промышленный комплекс. Это приоритетно,

– подчеркнул Андрей Коваленко.

Важно, что это путь для следующих решений, в частности об отказе от атак по гражданским. Ведь Россия сознательно запускает по ним "Шахеды". Прекращать огонь в этом смысле она не спешит. Однако в США с самого начала требуют полного перемирия.

В отличие от россиян мы выглядим конструктивно. Россия явно демонстрирует, что не хочет мира, а хочет только обмануть Трампа и унизить его. Рано или поздно это сыграет с ними злую шутку,

– добавил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Еще одна задача Украины – не только уберечь свою энергетику, но и построить крепкие отношения со США. Это мы делаем уже сейчас, демонстрируя свой конструктивный подход к переговорам по сравнению с оторванным от реальности подходом россиян.

Напомним, Россия согласилась на перемирие в Черном море, но сразу выдвинула ряд условий к Украине и США. В частности, она хочет возвращения к свободной торговле, снятия санкций с сельскохозяйственных продуктов, ограничений на обслуживание судов в портах и многое другое.