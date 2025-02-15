"И неважно, что будет дальше": Келлог объяснил, что нужно для прекращения огня в Украине
Минские соглашения показали, что чуть ли не ежедневно в течение 8 лет Россия нарушала режим тишины. На Мюнхенской конференции 15 февраля у спецпредставителя Трампа Кита Келлога спросили, каким он видит мониторинг прекращения огня между Украиной и Россией.
Прежде всего Келлог отметил, что нарушать режим тишины – это не "ок". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление в Мюнхене спецпредставителя Трампа.
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Нет желания, то ничего не будет, – Келлог
По мнению спецпредставителя США, в данном вопросе проблема только в желании сторон.
"Я буду с вами искренен. Я не говорю от имени президента США... Реакции Трампа чрезвычайно быстрые и мощные... Не "ок" нарушать прекращение огня. Но весь вопрос в условиях – если нет желания, то ничего не будет. И это прекращение огня ничего не будет означать", – сказал Келлог.
Он добавил, что для дальнейшего удержания "стабильных условий безопасности" нужно определить, что это такое, и неважно, что будет дальше.
Остановка огня, что надо сделать? Надо определить срок, когда мы устанавливаем, что такое стабильные условия безопасности. Надо сначала достичь остановки огня, и неважно, что дальше будет,
– заявил спецпредставитель Трампа.
Он также отметил, что решение о прекращении огня должна принять как Россия, так и Украина.