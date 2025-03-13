В Кремле "готовы рассмотреть" предложение США о 30-дневном прекращении огня, –посол
- Кремль готов рассмотреть предложение США о 30-дневном прекращении огня в Украине, но подчеркивает необходимость всеобъемлющего соглашения для полного завершения боевых действий.
- Россия с осторожностью относится к временному прекращению огня, ссылаясь на неудачный проект Стамбульских соглашений в начале войны.
Во время переговоров Украины и США выдвинули предложение о 30-дневном прекращении огня. В России отреагировали на предложение.
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что в Кремле готовы рассмотреть предложение США о 30-дневном прекращении огня в Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
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Это не решит ситуацию
По его словам, Россия будет готова к полному завершению боевых действий только после достижения всеобъемлющего соглашения.
Россия неоднократно заявляла, что временное прекращение огня – это не вариант для решения ситуации. Мы подходим к этому с большой осторожностью,
– заявил Келин.
В то же время он напомнил, что в начале полномасштабной войны был проект Стамбульских соглашений, однако соглашение так и не одобрили.
Он говорит, что тогда Россия тогда "вывела войска из Киевской и Черниговской областей как жест доброй воли перед возможным соглашением о прекращении огня".