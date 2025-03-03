Британский посол в США призвал Украину первой прекратить огонь: как отреагировали в Лондоне

Посол Великобритании в США Питер Мандельсон заявил, что Владимиру Зеленскому следует выразить "однозначную поддержку" мирному плану Дональда Трампа. Кроме того, посол призвал Украину первой прекратить огонь.

Слова Мандельсона цитирует Guardian, передает 24 Канал. В Великобритании слова политика вызвали "бурную реакцию".

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Что заявил Мандельсон

Британский посол в США считает, что для окончания войны необходима "радикальная перезагрузка", а Европе стоит поддержать призывы к прекращению огня.

Перезагрузка должна заключаться в том, чтобы США и Украина снова оказались на одной странице. Президент Зеленский должен однозначно поддержать инициативу президента Трампа, направленную на прекращение войны и установление справедливого и длительного мира в Украине,

– сказал он в интервью ABC.

К тому же, по его мнению, Украине следует первой взять на себя обязательства по прекращению огня и "бросить вызов россиянам".

Как на это отреагировали в Лондоне

Экс-министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли написал в Х, что посол в США должен выражать не собственное мнение, а "мнение правительства Великобритании".

Наш человек в Вашингтоне должен обеспечивать американскую защиту для наших храбрых украинских союзников, а не указывать президенту Зеленскому, что ему делать,

– высказался Эд Дейви, один из лидеров "Либеральных демократов".

В интервью Sky News министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард заявил – позиция Мандельсона "не является государственной политикой" страны.

Я думаю, что из всех людей на нашем континенте, которые стремятся к миру, украинцы хотят его больше всего. Но мы все еще ведем дискуссии, дипломатические переговоры с нашими европейскими, американскими и украинскими друзьями относительно формы соглашения,

– сказал Поллард.

После этого появилась информация, якобы Мандельсон считает, что его комментарии были неправильно истолкованы. Посол "отражал политику правительства перед американской аудиторией, и любое предположение об обратном является чушью, что ставит волосы дыбом".