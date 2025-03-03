Слова Мандельсона цитує Guardian, передає 24 Канал. У Великій Британії слова політика викликали "бурхливу реакцію".

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Що заявив Мандельсон

Британський посол у США вважає, що для закінчення війни необхідне "радикальне перезавантаження", а Європі варто підтримати заклики до припинення вогню.

Перезавантаження повинно полягати в тому, щоб США та Україна знову опинилися на одній сторінці. Президент Зеленський має однозначно підтримати ініціативу президента Трампа, спрямовану на припинення війни та встановлення справедливого і тривалого миру в Україні,

– сказав він в інтерв'ю ABC.

До того ж, на його думку, Україні слід першою взяти на себе зобов'язання щодо припинення вогню і "кинути виклик росіянам".

Як на це відреагували у Лондоні

Ексміністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі написав у Х, що посол у США повинен висловлювати не власну думку, а "думку уряду Великої Британії".

Наша людина у Вашингтоні має забезпечувати американський захист для наших хоробрих українських союзників, а не вказувати президенту Зеленському, що йому робити,

– висловився Ед Дейві, один із лідерів "Ліберальних демократів".

В інтерв'ю Sky News міністр збройних сил Великої Британії Люк Поллард заявив – позиція Мандельсона "не є державною політикою" країни.

Я думаю, що з усіх людей на нашому континенті, які прагнуть миру, українці хочуть його найбільше. Але ми все ще ведемо дискусії, дипломатичні переговори з нашими європейськими, американськими та українськими друзями щодо форми угоди,

– сказав Поллард.

Опісля з'явилася інформація, буцімто Мандельсон вважає, що його коментарі були неправильно витлумачені. Посол "відображав політику уряду перед американською аудиторією, й будь-яке припущення про протилежне є нісенітницею, що ставить волосся дибки".