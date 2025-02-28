Украина никогда не примет режим прекращения огня, –Зеленский

В последнее время много говорят о завершении войны в Украине. Владимир Зеленский прокомментировал вариант с режимом прекращения огня.

Украинский президент подчеркнул, что Украине нужно не просто прекращение огня. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию Зеленского и Трампа.

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Так уже делали

Зеленский отметил, что подобное решение уже пытались воплотить в жизнь, однако это было безуспешно.

Нам нужно не просто прекращение огня. Мы уже делали так, Путин нарушал его 25 раз, в том числе и во время вашей каденции, мистер Президент,

– объяснил он Дональду Трампу.

В свою очередь, Трамп заявил, что считает, что Украина и Россия "достаточно близки" к подписанию мирного соглашения. Он неоднократно заявлял о планах быстро завершить войну в Украине. В частности, сначала он дерзко говорил о 24 часах, потом уже о нескольких месяцах.

Недавно он признал, что это может не получиться.