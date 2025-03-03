Зеленский объяснил, почему прекращения огня с Россией недостаточно

Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украине недостаточно просто прекращения огня. Он очертил свою позицию.

Владимир Зеленский объяснил, почему для Украины недостаточно прекращения огня. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на иинтервью президента британским журналистам.

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Есть реальные примеры нарушений

Владимир Зеленский привел один пример, чтобы объяснить, насколько важны гарантии безопасности.

Он рассказал, что когда стал президентом, то была контактная линия, где было "прекращение огня".

В то же время он объяснил, что существует статистика, где четко понятно, что 25 раз, начиная с первых оккупаций, срывала Россия прекращение огня.

25 раз. И это когда официально договаривались, что будет прекращение огня в Минских этих договоренностях и тому подобное. Вы об этом знаете. И я с военными, я хотел выяснить для себя, в первые же дни своей каденции, почему, если есть прекращение огня, почему оно срывается?

– отметил президент.

Как Россия нарушала режим прекращения огня

По его словам, Россия тогда проводила определенную тактику. В частности, приезжали боевики, снайперы, и они проводили живую тренировку. Снайпера шли с оккупированных частей нашей территории, на востоке нашего государства, и тренировались живьем.

Российские военные убивали наших защитников и гражданских, а наши воины отвечали.

То есть все говорили, что это прекращение огня, но каждый день просто гибли люди. Не в том количестве, что полномасштабная война, но погибали,

– сказал Зеленский.

Он также повторил, что без окончания войны и гарантий безопасности, никто не способен контролировать прекращение огня на такой длинной линии фронта.

В то же время он понимает, что президент Трамп хочет закончить войну, и вместе с Европой и Украиной он может заставить Владимира Путина закончить войну.

Зеленский подписывал договоренности с Путиным

Президент Украины отметил, что идея того, что как только будет прекращение огня, то будет окончание войны не работает.

И я это говорю, как человек с практикой этой войны, как человек с практикой разговоров и договоренностей с Путиным во Франции в нормандском формате. Договоренность подписана о прекращении огня. Это уже была моя с ним договоренность. С Германией и с Францией. С Меркель и с Макроном,

– объяснил он.

Именно поэтому Украине не нужны еще одни Минские соглашения, ведь их выполнить невозможно. По словам Зеленского, прекращение огня будет неуспехом для всех.