Украина готова прекратить огонь полностью – для времени, когда будут продолжаться переговоры, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова полностью прекратить огонь на фронте. Это условие будет действовать для времени, когда будут продолжаться переговоры.

Об этом говорится в открытом письме президента Украины к российскому главе.

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Что сказал Зеленский относительно прекращения огня на время переговоров?

Владимир Зеленский отметил, что прекращение огня на время переговоров – это стандартная практика, которую, в том числе, подтверждают сейчас и обстоятельства вокруг Ирана.

Попытка установить реальную тишину – это лучший старт, чтобы начать говорить друг с другом. Мы считаем, что это будет не просто попыткой, а реальным прекращением огня, если вы этого захотите,

– написал в письме украинский лидер.

Он также отметил, что мониторинг прекращения огня по линии остановки могут обеспечить Соединенные Штаты.

"Украина готова к обмену военнопленными по принципу "всех на всех", и это может стать хорошим прологом к окончанию войны. Надо сделать серьезные шаги для возвращения гражданских и детей, которые были вывезены в течение войны. Надо определить, каким будет будущее для всех последующих поколений украинцев и россиян", – говорится в документе президента Украины.

Зеленский также обратился к Путину, что если тот лично в своих мыслях не придет к идее, что войну пора завершать, Украина продолжит бороться за свое существование.

У нас будут те, кто нас поддержит. Но и вам придется значительно больше бороться за ваше существование – не России, а ваше личное. И это не угроза от меня или Украины. Это факты российской истории, которые вы хорошо знаете: когда Россия устает, происходят изменения. Мы можем работать на такую усталость. Вы можете остановить свою войну. Вечная память всем, чьи жизни были забраны этой войной,

– резюмировал украинский лидер.

К слову, полную версию письма Владимира Зеленского к Владимиру Путину, которое было обнародовано 4 июня, можно прочитать в материале.