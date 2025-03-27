Украина согласилась на прекращение огня, чтобы доказать, что Россия на него не пойдет, – Зеленский

Украина и Россия договорились о временном прекращении огня, однако враг не прекращает атаковать мирные города нашего государства. Владимир Зеленский объяснил, почему наше государство согласилось на прекращение огня.

Владимир Зеленский сказал, что Украина согласилась на прекращение огня, чтобы показать, что Россия на него не пойдет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его интервью.

Смотрите также Украина не контролирует запуск баллистических ракет без разведданных США, – Зеленский

Украина готова к прекращению огня

По словам Зеленского, на Ближнем Востоке придерживались мнения, что Россия хочет мира и согласна на безусловное прекращение огня, однако Украина не соглашается на это.

То есть там русская пропаганда поработала очень сильно. Я такими шагами четко очень показал, что мы готовы к прекращению огня, но вы сейчас увидите, что Путин не готов,

– подчеркнул украинский лидер.

Украина и Россия договорились о запрете на удары по энергетической инфраструктуре и на прекращение огня в Черном море. В то же время Россия не прекращает атаковать мирные города. Например, вечером 26 марта она массированно атаковала Харьков.