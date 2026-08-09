"Америка будет за нас": Зеленский раскрыл детали мощных гарантий безопасности от США после войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что после окончания войны Украина может получить от США такие гарантии безопасности, которых ранее не было ни в одном формате соглашений. По его словам, в случае новой российской агрессии Соединенные Штаты не ограничатся политическими заявлениями

Об этом глава государства рассказал в интервью для национального телемарафона.

Что сказал Зеленский о прекращении войны?

Зеленский подчеркнул, что речь идет о прочных договоренностях, которые должны вступить в силу именно после завершения боевых действий.

Гарантии США, наши договоренности – это очень весомые гарантии. В чем их суть? Гарантии Соединенных Штатов Америки получит Украина после окончания войны. И это очень важный момент,

– отметил президент.

Он добавил, что ключевой принцип этих договоренностей уже обсуждался на самом высоком уровне. Речь идет о модели, при которой Америка в случае повторного нападения будет действовать не символически, а так, как делает это для своих партнеров на Ближнем Востоке.

Отдельно Зеленский остановился на теме возможного прекращения огня. По его мнению, пауза в боевых действиях сейчас нужна обеим сторонам, ведь ни одна из них не имеет четкого представления о том, как именно закончится война. В то же время, подчеркнул он, решающим остается состояние самой Украины: если государство будет сильным и монолитным, Россия не сможет его сломить.

Напомним, разговоры о формате защиты Украины продолжаются уже не первый месяц. Еще в феврале появлялись данные о согласовании совместного плана действий между Украиной, США и европейскими партнерами на случай, если Москва нарушит потенциальное мирное соглашение.

Тогда сообщалось, что этот механизм предусматривает как жесткие дипломатические шаги, так и оперативные военные меры. В случае нового масштабного наступления российских войск ответ союзников, согласно этим данным, должен был быть активирован в течение 72 часов.

Однако, несмотря на колоссальные проблемы в российской экономике, Кремль не прекращает попыток оказать давление на Украину. В то же время украинское руководство продолжает работать над тем, чтобы сорвать планы Москвы.

При этом любые договоренности о прекращении огня, по словам президента, не могут означать территориальных уступок. Именно поэтому он отмечал, что вопрос о дальнейшей судьбе Донбасса не может обсуждаться.