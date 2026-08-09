Про це глава держави розповів в інтерв'ю для національного телемарафону.

Що сказав Зеленський про припинення війни?

Зеленський наголосив, що йдеться про сильні домовленості, які мають запрацювати саме після завершення бойових дій.

Гарантії США, наші домовленості, це дуже сильні гарантії. В чому їх зміст? Гарантії Сполучених Штатів Америки буде мати Україна після закінчення війни. І це дуже важливий момент,

– зазначив президент.

Він додав, що ключовий принцип цих домовленостей уже обговорювали на найвищому рівні. Ідеться про модель, за якої Америка в разі повторного нападу діятиме не символічно, а так, як робить це для своїх партнерів на Близькому Сході.

Окремо Зеленський зупинився на темі можливого припинення вогню. На його думку, пауза в бойових діях зараз потрібна обом сторонам, адже жодна з них не має чіткого розуміння, як саме завершиться війна. Водночас, підкреслив він, вирішальним залишається стан самої України: якщо держава буде сильною й монолітною, Росія не зможе її зламати.

Нагадаємо, розмови про формат захисту України тривають уже не перший місяць. Ще у лютому з'являлися дані про узгодження спільного плану дій між Україною, США та європейськими партнерами на випадок, якщо Москва порушить потенційну мирну угоду.

Тоді повідомлялося, що цей механізм передбачає як жорсткі дипломатичні кроки, так і швидкі військові заходи. У разі нового масштабного наступу російських військ відповідь союзників, за цими даними, мали активувати протягом 72 годин.

Проте, попри колосальні проблеми в російській економіці, Кремль не полишає спроб тиснути на Україну. Водночас українське керівництво продовжує працювати над тим, щоб зірвати плани Москви.

При цьому будь-які домовленості про припинення вогню, за словами президента, не можуть означати територіальних поступок. Саме тому він зазначав, що питання подальшої долі Донбасу не може обговорюватися.